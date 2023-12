Michigan-werkers saamtrek teen loonverhoging vir werkers met fooie

Werkers van die kroeg- en restaurantbedryf in Michigan het in Lansing bymekaargekom om hul teenkanting teen 'n voorgestelde loonverhoging vir werkers met fooie uit te spreek. Die saamtrek kom voor mondelinge argumente by die Michigan Hooggeregshof oor die minimum en fooiloon. Die saak sentreer rondom 'n 2018-stembriefvoorstel wat daarop gemik was om die minimum loon te verhoog en betaling vir fooiwerkers te verhoog. Die Republikeinse beheerde wetgewer het egter 'n gewysigde weergawe aanvaar om die voorstel teen te werk, wat tot 'n regstryd gelei het.

Die Michigan-appèlhof het vroeër vanjaar die loonverhogings vir fooiwerkers vroeër vanjaar geblokkeer. Nou sal die Michigan Hooggeregshof besluit of die uitspraak gehandhaaf of omgekeer moet word. Save MI Tips, 'n organisasie wat die belange van die bedryf beywer, het die tafelronde in Lansing gereël om aandag op hul bekommernisse te vestig. Hulle wil hê besluitnemers, soos die wetgewer, moet die krisis aanspreek wat hulle glo 'n verhoging in lone sal skep.

Aan die ander kant van die debat is Michigan One Fair Wage een van die eisers in die saak, en voer aan dat die 2018-wetgewer die regte van die mense geskend het deur die stembriefmaatreël te verwerp en dit binne dieselfde sessie om te keer. Hulle beklemtoon hul geloof in die belangrikheid van ekonomiese geregtigheid en die herstel van grondwetlike regte vir die mense van Michigan.

Volgens John Sellek, ’n woordvoerder van Save MI Tips, sal die omkeer van die beslissing aansienlike gevolge vir bedieners en kroegmanne hê. Hy voorspel dat restaurante óf van sake sal gaan óf na selfbedieningsopsies sal wend, wat tot minder werksgeleenthede vir werkers in die bedryf sal lei. Boonop kan die verhoogde koste om aan die minimum loon te voldoen, tot hoër pryse op voedselitems lei.

Die uitslag van die Michigan Hooggeregshof se beslissing sal verreikende implikasies hê vir beide die werkers en besighede wat betrokke is by die kroeg- en restaurantbedryf.