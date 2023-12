Michigan-man dagvaar minister van buitelandse sake oor gesteelde nietigheidsplaat

'n Man van Michigan neem regstappe teen die Michigan Minister van Buitelandse Sake nadat sy geliefde nietigheid nommerplaat aan iemand anders gegee is sonder sy toestemming. Joseph Hardig III, 'n Universiteit van Michigan-gegradueerde, is verpletter oor die verlies van sy gekoesterde "G0BLUE"-nommerplaat.

Hardig, 'n prokureur in Detroit-gebied, het in November 'n kantoor van die Minister van Buitelandse Sake besoek om sy bord te hernu, net om ingelig te word dat dit nie meer vir sy Ford Edge beskikbaar is nie. Die bord, wat sentimentele waarde as 'n familie-erfstuk gehad het en sy liefde vir die universiteit verteenwoordig het, is onverwags aan 'n ander motoreienaar, Jonathan Fine, ook 'n Universiteit van Michigan-gegradueerde, toegeken.

Terwyl Fine beweer hy was nie besonder opgewonde oor die plaat nie, het hy ontdek dat dit op 'n staatswebwerf beskikbaar is en besluit om dit vir sy 2007 BMW op te eis. Fine erken Hardig se teleurstelling en het bereidwilligheid uitgespreek om die plaat prys te gee as hy 'n alternatief kan vind.

In reaksie op hierdie situasie het Hardig 'n regsgeding aanhangig gemaak om 'n hofbevel aan te vra om te verhoed dat die minister van buitelandse sake die bord na Fine oordra. Hy hoop dat hy deur regsingryping sy persoonlike bord wat diep persoonlike betekenis gehad het, kan terugeis.

Die Minister van Buitelandse Sake het verkies om nie op die oomblik kommentaar te lewer oor die regsgeding nie. Vanity plate is lank reeds gewild in Michigan, wat bestuurders die geleentheid bied om hul nommerplate met unieke boodskappe of simbole aan te pas. Hierdie saak bring die potensiële kwessies aan die lig wat kan ontstaan ​​wanneer 'n persoonlike plaat per abuis aan 'n ander voertuigeienaar oorgedra word, wat hartseer veroorsaak vir die oorspronklike eienaar wat 'n diep emosionele verbintenis met die plaat kan hê.