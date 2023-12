Miami voeg topverdedigingslynvooruitsig by, steel hom van mededinger Florida

Miami se sokkerprogram het 'n groot oorwinning in werwing verseker, aangesien hulle daarin geslaag het om 'n 4-ster-verdedigingslynvooruitsig van die Universiteit van Florida om te draai. Kendall Jackson, 'n boorling van Gainesville, het hom verbaal tot die Hurricanes verbind net 'n week nadat hy hom van die Gators onttrek het.

Jackson, afkomstig van die Hoërskool Buchholz, is 'n indrukwekkende figuur met 6-4 en 250 pond. Hy word hoog aangeslaan, en is die nr. 44 verdedigende lynstaanman, nr. 52-speler in Florida, en die nr. 406 algehele vooruitsig in die klas van 2024, volgens 247Sports Composite.

Tydens sy werwing het Jackson aanbiedinge van 18 verskillende programme ontvang, maar dit was Miami wat hom uiteindelik gewen het. In Junie het hy selfs 'n besoek aan die Hurricanes se kampus geneem, wat waarskynlik 'n rol gespeel het in sy besluit om te verbind.

Met Jackson se toewyding klim die Miami Hurricanes se werwingsklas na nommer 5 nasionaal op die 247Sports Composite-ranglys. Dit wys die sukses van hoofafrigter Mario Cristobal en sy personeel om toptalent na Coral Gables te lok.

Aanhangers van die Hurricanes kan 'n blik op Jackson se potensiële impak kry deur na sy hoogtepuntrol, wat hieronder beskikbaar is, met vergunning van Hudl te kyk.

Miami se verkryging van hierdie hoogs aangewysde verdedigingslinie-vooruitsig dien as 'n verklaring vir hul teenstanders en die universiteitsokkerwêreld. Die Hurricanes het daarin geslaag om 'n uitstaande speler uit hul mededinger se agterplaas te kry, wat hul kanse op sukses beide op die werwingsroete en op die veld verbeter het.

Die jaarlikse botsing tussen Miami en Florida volgende seisoen op 31 Augustus in Gainesville sal sekerlik 'n ekstra laag intensiteit en afwagting byvoeg, aangesien Jackson probeer om sy waarde te bewys teen die span waarvoor hy aanvanklik belowe het om te speel.