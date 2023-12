Konami stel Patch 1.4.0 vry vir Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1

In sy jongste opdatering vir Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, Konami het pleister 1.4.0 vir die rekenaarweergawe van die speletjie bekendgestel. Die pleisternotas, wat nou op Konami se webwerf beskikbaar is, bied 'n uitgebreide lys veranderinge en verbeterings, wat verseker dat spelers 'n gladder en aangenamer spelervaring het.

Een van die belangrikste toevoegings in die opdatering is die bekendstelling van nuwe skerminstellings. Spelers het nou die opsie om glad te aktiveer of te deaktiveer, wat beeldkwaliteit verbeter wanneer dit afgeskakel is. Boonop kan hulle die skermgrootte aanpas na óf standaard, pixel perfek óf 16:9 aspekverhouding, wat meer aanpassingsopsies bied om individuele voorkeure te pas.

Boonop het Konami verskeie klankinstellings aangespreek wat in die oorspronklike weergawe ontbreek het. Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty en Metal Gear Solid 3: Snake Eater beskik nou oor langversoekte oudio-instellings, wat spelers in staat stel om speletjievolume en hoofkieslysvolume aan te pas voor speletjies. Verder bevat die Steam-weergawe van die speletjie 'n volskermfunksie, sowel as muurpapier, vertoonarea en skermfilteropsies.

Die opdatering bring ook verbeterings aan beheerder se reaksie. Spelers op Steam kan nou kies tussen vinnige en stabiele reaksiespoed, wat voorsiening maak vir verskillende speelstyle. Dit is egter opmerklik dat sommige opstellings onstabiele werkverrigting kan ervaar wanneer dit op vinnig gestel is, dus word spelers aangeraai om die instellings dienooreenkomstig aan te pas.

Benewens hierdie veranderinge, spreek die pleister geringe probleme en foutoplossings regoor die Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1. Konami het ten doel om gebruikerservaring te verbeter deur gebruikersstelontwerpe op Steam te prioritiseer en optimale werkverrigting op verskeie toestelle te verseker.

Terwyl spelers gretig wag op die vrystelling van die versameling op PlayStation 4 en 5, Xbox Series X en S, en Nintendo Switch in Januarie 2024, dien die onlangse opdaterings as 'n bewys van Konami se verbintenis om 'n uitsonderlike spelervaring vir Metal Gear-aanhangers te lewer.