Konami stel Patch 1.4.0 vry vir Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1

Konami het onlangs pleister 1.4.0 vir die rekenaarweergawe van Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, met opdaterings vir ander platforms wat in Januarie 2024 sal aankom. Hierdie pleister bring verskeie toevoegings en foutoplossings, soos op Konami se amptelike webwerf gesê.

Een van die noemenswaardige veranderinge in die oorspronklike Metal Gear Solid-speletjie is die bekendstelling van nuwe skerminstellings. Spelers het nou die opsie om glad te aktiveer of te deaktiveer, wat lei tot 'n skerper beeld wanneer dit afgeskakel is. Boonop kan spelers kies uit standaard-, pixel-perfekte of 16:9-skermgrootte-instellings, wat 'n meer pasgemaakte spelervaring moontlik maak.

Aanhangers was veral opgewonde oor die insluiting van langversoekte oudio-instellings vir Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, en Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Hierdie instellings, afwesig van die aanvanklike vrystelling, is bygevoeg om die algehele spelervaring te verbeter. Spelers kan nou die speletjie- en hoofkieslysvolumes aanpas, wat groter beheer oor oudiovlakke bied.

Verder het Konami 'n paar klein kwessies aangespreek en verbeterings aangebring oor al die titels in die versameling. Die Steam-weergawe van die speletjie bevat bykomende kenmerke soos volskermmodus, aanpasbare agtergronde, vertoonarea-aanpassings en skermfilters wat die skanderings van 'n CRT-TV herhaal.

In reaksie op spelerterugvoer het Konami ook 'n kontroleerderreaksiespoedaanpassingsfunksie op die Steam-platform geïmplementeer. Spelers kan kies tussen vinnige en stabiele reaksiesnelhede, hoewel dit aangeraai word om stabiliteit in sekere opstellings te kies om enige prestasieprobleme te vermy.

Alhoewel hierdie pleister tans slegs beskikbaar is vir die rekenaarweergawe van Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, PlayStation 4 en 5, Xbox Series X en S, en Nintendo Switch-spelers kan vroeg in 2024 uitsien na hierdie opdaterings. Met hierdie toevoegings en regstellings gaan Konami voort om die ervaring van een van die mees geliefde speletjie-franchises in te ondersteun en te verbeter geskiedenis.