Meta Quest Update stel opwindende nuwe kenmerke bekend

Meta het onlangs sy v57-sagteware-opdatering vir Meta Quest-kopstukke aangekondig, wat 'n reeks nuwe kenmerke bring om die gebruikerservaring te verbeter. Die opdatering bevat meer aanpassingsopsies vir avatars, 'n onverstuurde boodskapfunksie, groepskakels, verbeterde bewegingsvermoëns en 'n herhandelde Verken-voer.

Een van die noemenswaardige toevoegings is die verbeterde avatar-aanpassingsopsies. Gebruikers het nou toegang tot kleurskuifknoppies om hul gewenste velkleur, haarkleur en wenkbroukleur te skep. Dit maak voorsiening vir 'n meer akkurate voorstelling van die gebruiker se werklike voorkoms. Meta het ook nuwe grimering- en gesigverfopsies bygevoeg.

In vorige opdaterings het Meta nuwe liggaamsvorms bekendgestel, hare en klereteksture verbeter, en selfs avatars bene gegee. Hierdie verbeterings is goed ontvang, en die voortdurende ontwikkelings in die avatar-skepper gaan voort om die algehele ervaring te verbeter.

Die ongestuurde boodskapfunksie is nog 'n opwindende toevoeging. Gebruikers het nou die vermoë om beeldboodskappe in beide VR en die Meta Quest-mobiele toepassing te ontstuur. Hierdie kenmerk maak voorsiening vir groter beheer oor gesprekke en stel die sender in staat om 'n boodskap terug te trek. Daarbenewens sal beide die sender en ontvanger in kennis gestel word wanneer 'n boodskap nie gestuur word nie.

Om groepinteraksies te fasiliteer, het Meta groepskakels ingestel. Gebruikers kan maklik vriende nooi om by hul groep aan te sluit deur 'n skakel te genereer en dit in VR of enige boodskapplatform te deel. Dit maak dit makliker om in virtuele werklikheid met vriende te koppel en saam te werk.

Horizon Home, die virtuele ruimte waar gebruikers mekaar se huise kan besoek, maak nou vrye-vorm voortbeweging moontlik. Dit beteken dat gebruikers hul virtuele huise kan verken deur vrylik binne die tuisomgewing te teleporteer. Deur die beheerder-duimstok vorentoe te druk en na 'n plek in die huis te mik, kan gebruikers rondbeweeg en elke hoek van hul virtuele ruimte ontdek.

Meta het ook verskeie ander klein opdaterings gemaak om die gebruikerservaring te verbeter. Die Explore-voer is hernaam as die Horizon Feed, wat konsekwentheid met die Horizon Worlds-handelsmerk moontlik maak. Gebruikers kan nou mikrofoonklank by verstek afskakel wanneer hulle video's opneem en veelvuldige toepassings gelyktydig gebruik, soomloos tussen kyke wissel. Boonop is die grenswaarskuwing in sommige toepassings met gemengde werklikheidservarings gedeaktiveer om onderbrekings te vermy.

Die v57-opdatering word tans na Meta Quest Pro en Meta Quest 2-headsets uitgerol, met meer kenmerke wat na verwagting by Meta se komende Connect-geleentheid onthul sal word. Met hierdie nuwe toevoegings gaan Meta voort om sy virtuele realiteitsplatform te verbeter en bied gebruikers 'n meer meeslepende en aanpasbare ervaring.

Bronne: Meta