Melbourne-inwoners soek vreedsame oplossings vir ontwrigtende treingeraas

Inwoners van Melbourne, Florida, rapporteer steurnisse in hul daaglikse lewens as gevolg van die geluide wat deur Brightline-treine vrygestel word, wat Orlando en Miami verbind. Die inwoners wat op Wisteria-rylaan woon, het hul kommer uitgespreek oor die treintoeters, veral dié wat in die vroeë oggendure klink. "Dit is soort van onbeduidend in die groot skema van dinge," sê Jennifer Walker, eggo die sentimente van haar bure.

Melbourne se burgemeester, Paul Alfrey, is oorval met e-posse en oproepe oor die toenemende frekwensie van treintoeters. Hy het onthul dat die stad dit oorweeg om stil sones te skep soortgelyk aan dié wat in Suid-Florida gevind word, waar treintoeters nie gereeld geblaas word nie, behalwe in noodgevalle. Die proses om hierdie stil sones te vestig, vereis egter goedkeuring van die Federal Railroad Administration (FRA). Die stad sal vir die stil sones moet aansoek doen en daar mag dalk vereis word om bykomende veiligheidsverbeterings te implementeer voordat goedkeuring ontvang word.

In reaksie op die kommer wat deur inwoners geopper is, het Brightline verskeie veiligheidsmaatreëls ingestel om gemeenskappe moontlik te help om vir stil sones te kwalifiseer. Hierdie maatreëls sluit in vierkanthekke, mediane, nuwe seine, kruisarms, voetgangerhekke en spoorwegmerke om aan te dui waar voertuie moet stop. Brightline-leiers is vol vertroue dat hierdie stappe algehele veiligheid sal verbeter en geraasbesoedeling sal verminder.

Burgemeester Alfrey voorsien dat die proses om stil sones te vestig, tot 'n jaar kan duur. Openbare onderwysveldtogte en behoorlike naamborde sal sleutelkomponente van hierdie proses wees om te verseker dat veiligheidsmaatreëls duidelik aan die gemeenskap gekommunikeer word.

Inwoners word daaraan herinner om versigtig te wees en veiligheidsmaatreëls te volg wanneer hulle spooroorgange nader. Om op die spore te stop is uiters gevaarlik en moet ten alle koste vermy word.

In 'n poging om hierdie bekommernisse aan te spreek, sal die Space Coast-vervoerbeplanningsorganisasie Donderdag 'n werkswinkel hou in samewerking met stadsleiers en die FRA. Hierdie vergadering het ten doel om effektiewe oplossings te vind en 'n vreedsame omgewing te vestig vir inwoners van Melbourne wat deur treingeraas geraak word.