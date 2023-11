MediaTek stel Dimensity 8300 Chip bekend: 'n rewolusie van bekostigbare telefone met generatiewe AI

MediaTek, 'n toonaangewende skyfievervaardiger, stel weereens die neiging in die slimfoonbedryf aan met die bekendstelling van sy nuutste skyfie, die Dimensity 8300. Hierdie nuwe skyfie sal generatiewe KI-vermoëns op die toestel na meer bekostigbare Android-fone bring, volgens die voetspore van sy premium eweknie, die Dimensity 9300.

Terwyl Qualcomm verlede week 'n soortgelyke skuif gemaak het met die Snapdragon 7 Gen 3-skyfie, is dit duidelik dat beide maatskappye gretig is om die groeiende generatiewe KI-tendens te benut wat die tegnologiebedryf revolusioneer.

Anders as wolkgebaseerde oplossings, verwerk generatiewe KI op die toestel alle berekeninge direk op die slimfoon, wat vinniger reaksies en verbeterde verpersoonliking verseker wat sensitiewe data soos gebruikersgedrag en liggingvoorkeure in ag neem. Boonop kan dit werk selfs wanneer gebruikers buite die omvang van mobiele netwerkdekking is.

MediaTek het nog nie die spesifieke generatiewe KI-vermoëns van die Dimensity 8300 bekend gemaak nie, maar dit sal na verwagting effens laer werkverrigtingstatistieke bied in vergelyking met die hoë-end Dimensity 9300. Laasgenoemde kan beelde genereer deur gebruik te maak van Stabiele Diffusie in minder as 'n sekonde en hanteer KI modelle met 7 miljard parameters per sekonde, teen 20 tokens per sekonde.

Met die Dimensity 8300 beloof MediaTek aansienlike verbeterings bo sy voorganger, die Dimensity 8200. Dit sluit 'n 20% toename in SVE-spoed, tot 30% beter kragdoeltreffendheid, en 'n GPU wat 60% groter werkverrigting en 55% verbeterde kragdoeltreffendheid lewer . Die KI-verwerkingseenheid bly onveranderd van die premium Dimensity 9300, wat verbeterde werkverrigting verseker vir konvensionele KI-take, soos fotoverbeterings.

Verder word verwag dat fone toegerus met die Dimensity 8300 langer batterylewe en naatlose verbindings met bykomstighede soos oordopjes en gamepads sal geniet. MediaTek het nog nie die telefoonhandelsmerke bekend gemaak wat daartoe verbind is om die Dimensity 8300 in hul toestelle in te sluit nie. Dit is egter opmerklik dat die voorganger, Dimensity 8200, in slimfone soos die Vivo V29 Pro en Vivo V27 Pro gevind kan word, hoewel dit nie wydverspreide vrystellings in die Amerikaanse mark gesien het nie.

Vrae:

V: Wat is generatiewe KI?

A: Generatiewe KI verwys na die gebruik van kunsmatige intelligensie-algoritmes om nuwe data, soos beelde, video's of teks, te produseer en te skep, gebaseer op bestaande patrone en insette.

V: Hoe verskil generatiewe KI op die toestel van wolkgebaseerde oplossings?

A: Generatiewe KI op die toestel verwerk berekeninge direk op die slimfoon, wat vinniger reaksies en persoonlike ervarings bied sonder om op 'n internetverbinding staat te maak of sensitiewe data na wolkbedieners te stuur.

V: Wat is die verbeterings wat die Dimensity 8300-skyfie bied bo sy voorganger?

A: Die Dimensity 8300-skyfie spog met 'n 20% toename in SVE-spoed, tot 30% beter kragdoeltreffendheid, 'n GPU met 60% groter werkverrigting, verbeterde kragdoeltreffendheid en verbeterde KI-verwerkingsvermoëns vir take soos fotoverbeterings.

V: Watter telefoonhandelsmerke het daartoe verbind om die Dimensity 8300 te gebruik?

A: MediaTek het nog nie die telefoonhandelsmerke bekend gemaak wat die Dimensity 8300 by hul toestelle sal inkorporeer nie.