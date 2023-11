Nuwe titel: Verken die impak van die stoomdek OLED se 90 Hz-skerm op insetvertraging

In 'n onlangse Digital Foundry-analise is die impak van die opgegradeerde 90 Hz-skerm op die Steam Deck OLED se insetvertraging onthul. Deur die gebruik van Nvidia se Latency and Display Analysis Tools, het die span twee refleks-swaar speletjies, Doom Eternal en Crysis 3 Remastered, getoets om die presiese uitwerking op responsiwiteit te bepaal.

Wanneer dit teen 90 fps hardloop, het die Steam Deck OLED die belangrikste verbeterings in insetvertraging vertoon. In vergelyking met die 60 fps LCD-weergawe, was die gemiddelde vermindering in insetvertraging 26.1 ms vir Doom Eternal en 32.5 ms vir Crysis 3. Hierdie afname kan deels toegeskryf word aan die vinniger raamverversings op die OLED-skerm.

Interessant genoeg het die toetsing ook insetvertragingsverbeterings gevind, selfs wanneer beide die OLED- en LCD-eenhede teen dieselfde raamtempo werk. Met albei gestel op 60 fps, het die OLED 'n vermindering van 8.5 ms in insetvertraging vir Doom Eternal en 'n vermindering van 11.3 ms vir Crysis 3 getoon. tot 20 fps reeks.

Alhoewel hierdie verbeterings minimaal kan lyk in vergelyking met menslike reaksietye, kan dit steeds 'n beduidende impak hê op die algehele gevoel en reaksie van die stelsel. Geringe veranderinge in insetvertraging kan die "snappiness" van die spelervaring aansienlik verbeter.

Nog 'n noemenswaardige bevinding uit die ontleding dui daarop dat firmware-opdaterings 'n rol kan speel in die insetvertragingsverskille tussen die OLED- en LCD-weergawes van die Steam Deck. By die toets van die ouer LCD-weergawe met verouderde firmware, het Digital Foundry insetvertragingsresultate waargeneem wat 8 tot 42.4 ms stadiger was as dié wat met die opgedateerde firmware behaal is.

Valve werk aktief aan verdere verbeterings vir die LCD-weergawe van die Steam Deck, insluitend die vermindering van insetvertraging. Met deurlopende firmware-hersienings is dit moontlik dat reaksietye op LCD-skerms sal aanhou afneem, wat die spelervaring vir gebruikers verbeter.

Algemene vrae (FAQ)

