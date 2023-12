Cherelle Parker, verkose burgemeester van Philadelphia, onthul multidimensionele adviesraad

Cherelle Parker, verkiesbare burgemeester van Philadelphia, het onlangs haar diverse en inklusiewe "interregeringsrondetafel" bekendgestel, 'n baanbrekende adviesraad wat bestaan ​​uit prominente Demokrate van plaaslike, staats- en federale regering. Die rondetafel se primêre doelwit is om saam te werk en sleutelwetgewende prioriteite wat deur Parker uiteengesit is, aan te pak, insluitend openbare veiligheid, behuising, verslawing, arbeidsmagontwikkeling en netheid.

Die rondetafel, spesifiek gelei deur Wes-Philadelphia State Sen. Vincent Hughes, bevorder 'n nuwe konsep, ongekend in vorige burgemeestersadministrasies. Bestaande uit 'n noemenswaardige rooster van Demokratiese politici, soos Pennsylvania se Amerikaanse senatore, drie lede van die Kongres, Staatsspeaker van die Huis Joanna McClinton, en toekomstige stadsraadpresident Kenyatta Johnson, beliggaam die rondetafel 'n gesamentlike toewyding aan Parker se visie vir vooruitgang.

Terwyl die eenheid tydens die aankondiging beklemtoon word, is dit van kardinale belang om daarop te let dat baie van die wetgewers wat by die nuuskonferensie teenwoordig was, Parker onderskryf het tydens die hoogs omstrede Demokratiese voorverkiesing vir burgemeester. Hul steun is geen verrassing nie, gegewe Parker se beduidende steun van verkose Demokrate.

Opmerklike weglatings van die rondetafel was egter Republikeine en lede van die Working Families Party, 'n progressiewe derde party wat twee setels in die stadsraad verseker het. Parker, wat as 'n gematigde as burgemeester gehardloop het, het haar vorige positiewe verhoudings met Republikeine genoem, insluitend Staatsverteenwoordiger Martina White, wat dien as die Huis se GOP-koukussekretaris.

Aanvanklik het die rondetafel ook lede uitgesluit van die meer progressiewe vleuel van die stad se Demokratiese Party. Stadsraadslid Jamie Gauthier, 'n progressiewe Wes-Philadelphia, en staatsen. Nikil Saval, wat dele van Center City en Suid-Philadelphia verteenwoordig, is nie ingesluit nie. Beide Gauthier en Saval het 'n ander kandidaat, voormalige stadsraadslid Helen Gym, in die burgemeestersprimêr onderskryf. Ná die nuuskonferensie het Gauthier egter 'n terugwerkende uitnodiging ontvang om by die rondetafel aan te sluit, wat 'n verbintenis tot inklusiwiteit aandui.

Die rondetafellede wat die nuuskonferensie bygewoon het, het hul steun aan Parker uitgespreek en onderneem om saam te werk om haar administrasie se inisiatiewe te bevorder. Die gestruktureerde en ongekende aard van hierdie adviesraad toon Parker se visie en die kollektiewe kundigheid van sleutelleiers van verskeie regeringsvlakke. Soos Staatsverteenwoordiger Donna Bullock beklemtoon het, demonstreer hierdie samewerkingspoging hoe doeltreffende regering lyk wanneer dit werklik vir die mense van Philadelphia werk.