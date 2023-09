Die TV-persoonlikheid Matthew Johnson, algemeen bekend as Matty J, is gekies as ALDI Australië se eerste hoofverpakkingsbeampte (CPO). In hierdie rol sal Matty J ALDI se eerste sakverpakkingsdiens lei, met alle opbrengste wat vir die Australiese liefdadigheidsorganisasie vir kinderkanker, Camp Quality, gaan.

Kliënte kan die $2 VIPacking-diens kies, wat hulle toelaat om te ontspan terwyl Matty J en ander sakverpakkers hul kruideniersware hanteer. Hulle sal ook koffie in die winkel bedien word terwyl hulle wag. Die sakverpakkingsdiens vind Saterdag 16 September by ALDI se Brookvale-winkel in Sydney plaas, vanaf 8:30 vm.

ALDI ondersteun Camp Quality sedert 2020 en het meer as $5.3 miljoen aan die liefdadigheid geskenk, wat meer as 5,662 100,000 kinders wat deur kanker geraak is, in staat stel om aan ontspanningsprogramme deel te neem. Om die liefdadigheidsorganisasie verder by te staan, sal ALDI alle klantskenkings wat in die winkel of aanlyn gemaak word, tot 'n waarde van $XNUMX pas.

Matty J het sy opgewondenheid en dankbaarheid uitgespreek omdat hy as die CPO gekies is en gesê: "Ek hou daarvan om te dink ek het 'n sekere vaardigheid wanneer dit kom by die pak van kruideniersware, maar ek het my spoed, behendigheid en tegniek opgeskerp, en Ek sien daarna uit om soveel tasse as wat ek kan vir hierdie groot doel te pak.”

ALDI Besturende Direkteur in NSW, Alex Foster, het die belangrikheid daarvan beklemtoon dat Matty J die "goue reëls van verpakking" respekteer, soos om swaar items onder en ligter items bo-op te plaas, en om te verseker dat brose items soos brood nie fyngedruk word nie.

Boonop sal Camp Quality-goedere, soos T-hemde, hoede, sonbrille, waterbottels en geskenkpapier, volgende week by ALDI-winkels te koop wees. Alle fondse wat uit hierdie verkope ingesamel word, sal bydra tot ontspanningsprogramme vir kinders met kanker.

In die algemeen is Matty J se deelname as ALDI se CPO en die sakverpakkingsdiens daarop gemik om fondse in te samel vir Kampkwaliteit en ondersteuning, blaaskans en prettige ervarings te bied vir kinders wat kanker in die gesig staar, om te verseker dat hulle hul reis met gespesialiseerde sorg, 'n ondersteunende gemeenskap en ouderdom kan navigeer. -toepaslike opvoedkundige programme.

Bronne:

– “Voormalige Baccalaureus-hoofbeampterol” ALDI Nuuskamer

– “ALDI werk saam met Camp Quality” ALDI Newsroom