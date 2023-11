Nuwe regsgeding beweer Mattel het nie 'n skenking van $49 miljoen aan UCLA-kinderhospitaal vereer nie

Mattel, die bekende speelgoedmaatskappy wat verantwoordelik is vir ikoniese handelsmerke soos Barbie en Hot Wheels, staar 'n regsgeding in die gesig wat beweer dat hy nooit sy belofte nagekom het om $49 miljoen aan die UCLA-kinderhospitaal te skenk nie. Die regsgeding, wat namens die Universiteit van Kalifornië en die UCLA-stigting ingedien is, beskuldig Mattel van kontrakbreuk en eis die volle bedrag van die oorspronklike pand, sowel as skadevergoeding vir finansiële probleme wat veroorsaak is deur die maatskappy se besluit om sy verbintenis terug te trek.

Luidens die regsgeding het Mattel die aanvanklike belofte in 2017 gemaak, wat bedoel was om die bou van ’n nuwe toring in die kinderhospitaal te ondersteun. Die maatskappy het egter later beweer dat UCLA sy planne vir die toring laat vaar het en sodoende die voorwaardes van die belofte tot niet gemaak het. UCLA, aan die ander kant, voer aan dat hierdie eise ongegronde verskonings is wat deur Mattel gefabriseer is om uit die ooreenkoms terug te trek.

Die dispuut tussen Mattel en UCLA beklemtoon die beduidende impak wat die onvervulde belofte op die kinderhospitaal gehad het. Die hospitaal het nie net die beloofde fondse gemis nie, maar het ook uitdagings in die gesig gestaar met die finansiering van die bou van die nuwe toring en die verkryging van ander potensiële borgskappe. Verder voer die geding aan dat Mattel se optrede die hospitaal se algehele fondsinsamelingspogings beskadig het deur te demonstreer dat 'n gebrek aan aanspreeklikheid gepaard gaan met die versuim van verpligtinge.

Terwyl Mattel volhou dat hy sy verhouding met UCLA Health waardeer, beweer die regsgeding dat die maatskappy se besluit om die beloofde skenking te weerhou tot “beduidende finansiële besering” aan die kinderhospitaal gelei het. UCLA Health, as 'n laaste uitweg, het regstappe geneem om Mattel te dwing om sy verbintenis na te kom. Die universiteit spreek hoop uit dat 'n oplossing deur respekvolle dialoog bereik kan word in die gedeelde belang van kinders se versorging en welstand.

Vrae:

V: Waaroor gaan die regsgeding?

A: Die regsgeding beweer dat Mattel nie sy skenkingsbelofte van $49 miljoen aan die UCLA-kinderhospitaal nagekom het nie.

V: Wat soek UCLA in die regsgeding?

A: UCLA soek die volle bedrag van die oorspronklike belofte, tesame met skadevergoeding vir die finansiële probleme wat veroorsaak is deur Mattel se besluit om uit die ooreenkoms terug te tree.

V: Waarom het Mattel sy verbintenis teruggetrek?

A: Mattel voer aan dat UCLA sy planne vir die bou van 'n nuwe toring in die kinderhospitaal laat vaar het, wat die voorwaardes van die belofte tot niet gemaak het.

V: Hoe het die onvervulde belofte die kinderhospitaal geraak?

A: Die hospitaal het finansieel swaargekry, ondervind struikelblokke in die finansiering van die konstruksie van die nuwe toring en verloor potensiële borgskappe. Dit het ook 'n terugslag ervaar in sy algehele fondsinsamelingspogings.

V: Wat is UCLA se voorkeurbenadering om die probleem op te los?

A: UCLA het die afgelope twee jaar probeer om met Mattel te onderhandel, maar was ontevrede met die resultate. Regstappe is as laaste uitweg geneem.