'n Nuwe samewerking onthul: Sacai x AMG sluit kragte saam in 'n hibriede versameling

In 'n verrassende aankondiging het Chitose Abe se onkonvensionele Japanse modehandelsmerk Sacai kragte saamgesnoer met Mercedes-AMG om 'n baanbrekende samewerking vry te stel. Die versameling, wat sy debuut gemaak het voor die Las Vegas Grand Prix, put inspirasie uit die ikoniese Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG, met liefde na verwys as die 'Red Pig', die eerste renmotor ooit van AMG.

Sacai se unieke ontwerpfilosofie, gekenmerk deur die samesmelting van onkonvensionele elemente en materiale, strook perfek met die etos van AMG. Die versameling vertoon 'n verskeidenheid kledingstukke, insluitend wedrenstyl-oorpakke met die vintage-geïnspireerde Sacai AMG-logo, pleister-bedekte universiteitsbaadjies, bloese en T-hemde.

Vir 'n meesleurende Sacai x AMG-ervaring, het Chitose Abe met AMG saamgewerk aan 'n spesiale motor-'omhulsel' in spieëlchroom. Hierdie eksklusiewe geleentheid stel mode-entoesiaste in staat om hul uitrusting met hul voertuig te koördineer, al is die een-in-sy-soort wrap nie op die oomblik te koop beskikbaar nie. Die motorwrap beskik oor kentekens en reliëfvorms wat die ontwerpelemente weerspieël wat in die versameling self gevind word.

"Hierdie samewerking is innoverend, ontwrigtend en uniek," sê Michael Schiebe, uitvoerende hoof van Mercedes-AMG. "As handelsmerke wat op die kruising van luukse en werkverrigting geleë is, het AMG en Sacai saamgewerk om iets te skep wat ons albei se DNS outentiek verteenwoordig."

Die versameling is nou beskikbaar by AMG Speed ​​City in Las Vegas en kan ook aanlyn gekoop word deur nordstrom.com. Die samewerking bied 'n stylvolle en avontuurlike aanslag op prestasiedrag, wat die kenmerkende ontwerpfilosofieë en -kodes van beide Sacai en AMG bymekaar bring.

