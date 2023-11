Bioware terg nuwe massa-effek-speletjie met geheimsinnige karakter

Bioware, die bekende speletjie-ontwikkelaar, vier N7-dag, 'n jaarlikse geleentheid gewy aan sy geliefde franchise, Mass Effect. Die komende speletjie word nou al drie jaar aangekondig, en ontwikkelaars het onlangs interessante teasers vrygestel vir hul hoogs verwagte titel. In 'n reeks video's het hulle 'n karakter onthul wie se identiteit in misterie gehul bly.

Die eerste video, getiteld "EPSILON," bevat 'n karakter wat 'n lang jas dra en deur 'n vertrek stap. Die video, wat net vyf sekondes duur, eindig skielik en laat kykers geboei. Langs die video is 'n enigmatiese boodskap wat lui:

/////SEkondêre ENkripsie OPGESPREEK

/////VJBSVU-XXXX-XXXXXXXX

/////ANDROMEDA NOOD SIGNAL OPGESPREEK

/////JAAR VAN VERZENDING: [GESENSUREER]

/////OUDIOTRANSKRIPSIE: AL MOET HULLE TE NOU WEET OM NOOIT MENSE TE ONDERSKAT NIE [GESENSUREER]

In die tweede video, "DEFIANCE", beweeg die kamera opwaarts en onthul meer besonderhede oor die karakter se pak, insluitend rooi aksente op die arms en 'n lig agter. Die video word vergesel deur die kode “OCULON-2819-DEFIANCE,” met “Oculon” as die aanvanklike naam vir die Citadel—’n bekende ruimtestasie in die Mass Effect-heelal. Die pak dra duidelik die N7-embleem, wat dui op die moontlikheid van 'n vroulike karakter.

Die derde video, met die kodenaam "POST-NEBULA", wys uiteindelik die karakter volledig, met die N7-kenteken prominent op die pak. Die karakter se gesig bly versteek agter 'n swart helm terwyl hulle 'n wapen swaai en na buite beweeg. Kan dit die terugkeer wees van Shepard, die ikoniese protagonis? Op hierdie stadium is dit onmoontlik om te sê.

Die nuwe Mass Effect-speletjie is amptelik in Desember 2020 aangekondig, maar die ontwikkeling daarvan het eers in 2022 begin. Sedertdien het Bioware betreklik tjoepstil gebly en het slegs 'n kunswerk van 'n ruimtestasie en 'n oudiolêer onthul wat aanhangers verlede jaar terg. .

Algemene vrae (FAQ)

1. Wanneer is die nuwe Mass Effect-speletjie aangekondig?

Die nuwe Mass Effect-speletjie is amptelik in Desember 2020 aangekondig.

2. Wat is die identiteit van die geheimsinnige karakter wat in die video's geterg word?

Die karakter se identiteit is nog nie bekend gemaak nie en bly ’n raaisel.

3. Is die nuwe speletjie 'n voortsetting van die Mass Effect-reeks?

Besonderhede oor die storielyn en omgewing van die nuwe speletjie is nie bekend gemaak nie, so dit is onduidelik of dit die oorspronklike Mass Effect-reeks sal voortsit of 'n nuwe vertelling sal bekendstel.

4. Keer Shepard terug as die protagonis in die nuwe speletjie?

Alhoewel die video's dui op die moontlikheid van Shepard se terugkeer, kan dit nie op hierdie stadium bevestig word nie.

5. Wanneer sal meer inligting oor die nuwe Mass Effect-speletjie vrygestel word?

Bioware het nie 'n spesifieke tydlyn verskaf vir toekomstige onthullings of aankondigings rakende die nuwe Mass Effect-speletjie nie. Dit word aanbeveel om op hul amptelike kommunikasiekanale ingeskakel te bly vir opdaterings.

(Let wel: Die oorspronklike bron van hierdie artikel is tans nie beskikbaar nie.)