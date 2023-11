Fanatiese geurfiksheid: SNICKERS stel Tastebud-opleidingsprogram saam met Joel McHale bekend

NEWARK, NJ, 29 Nov. 2023 /PRNewswire/ — In 'n baanbrekende stap het SNICKERS®, 'n geliefde handelsmerk onder die Mars-sambreel, 'n innoverende Tastebud-opleidingsprogram bekendgestel om die eetervaring van hul nuwe proteïenstafie, SNICKERS Hi Protein, te verbeter . Om hierdie program lewendig te maak, het SNICKERS saamgespan met die akteur, komediant en gasheer, Joel McHale, wat nie net lief is vir SNICKERS nie, maar ook die belangrikheid van sterk smaakknoppies verstaan.

Anders as tipiese oefenroetines, word die Tastebud-opleidingsprogram nie deur wetenskap gerugsteun nie, maar dit word gerugsteun deur Joel McHale se onderskrywing en persoonlike ervaring. Die program bestaan ​​uit vier unieke oefeninge wat jou smaakknoppies sal voorberei vir die epiese geur van SNICKERS Hi Protein. Alhoewel dit dalk onkonvensioneel klink, is hierdie oefeninge ontwerp om jou 'n ongekende smaakervaring te gee.

Die eerste oefening word Face Flex genoem, wat gesigstreke behels om jou smaakknoppies op te warm sonder om 'n gesigspierbesering te waag. Vervolgens maak Lip Trill jou lippe los met net 'n paar stelle en herhalings om geurinname te verbeter. Dan is dit tyd vir Bar Bites. Neem 'n paar happies van die SNICKERS Hi Protein-staaf en geniet 'n yslike 20g proteïen per staaf terwyl jy jou fiksheidsroetine met heerlike geur toedien. Ten slotte, eindig jou oefensessie met 'n Satisfied Smile, 'n lae-intensiteit afkoeling wat help met die herstel van geurreseptore terwyl jy tevrede laat voel.

"Ons het SNICKERS Hi Protein bekendgestel om 'n proteïenstafie te lewer wat nie net lekker smaak nie, maar ook aan die voedingsbehoeftes van ons verbruikers voldoen," het Martin Terwilliger, Senior Direkteur van Bemarking by Mars Wrigley, gesê. “Met die Tastebud-opleidingsprogram en sweepwedstryde beoog ons om ’n prettige en opwindende manier te bied vir mense om hul smaakknoppies voor te berei en ’n epiese geurervaring te geniet.”

Van nou af tot 13 Desember kan aanhangers Snickers.com/TastebudTraining besoek om aan die unieke oefeninge deel te neem en 'n kans te hê om verskeie belonings te wen, insluitend 'n solo-oefensessie met Joel McHale self en gratis SNICKERS Hi Protein-stafies (terwyl voorraad hou).

SNICKERS Hi Proteïenstafies bied dieselfde heerlike kombinasie van ryk sjokolade, klewerige karamel en krakerige grondboontjies wat aanhangers ken en liefhet, terwyl dit die nodige proteïen verskaf om jou langer versadig te laat voel. Hierdie onweerstaanbare stafies is beskikbaar in oorspronklike en grondboontjiebottergeure by kleinhandelaars landwyd in beide enkelgrootte stafies en viertelling-bokse.

