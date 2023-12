In 'n onlangse gesprek tussen Margot Robbie en Cillian Murphy vir Variety se "Actors on Actors" het Robbie onthul dat Charles Roven, 'n vervaardiger saam met wie sy voorheen gewerk het, haar gebel het om 'n verandering in die vrystellingsdatum vir "Barbie" aan te vra. Roven, wat ook Christopher Nolan se opkomende film "Oppenheimer" vervaardig, wou 'n botsing tussen die twee flieks op dieselfde dag vermy.

Robbie was egter nie bereid om te wyk nie. Sy het vir Roven gesê: “Ons skuif nie ons afspraak nie. As jy bang is om teen ons te staan, skuif jy jou afspraak.” Ten spyte van Roven se aandrang, het Robbie vasgestaan ​​en geweier om die vrystelling van “Barbie” uit te stel.

Die besluit om "Oppenheimer" en "Barbie" op dieselfde dag vry te stel, het aanvanklik gegons veroorsaak, aangesien dit die eerste keer sou wees dat Nolan 'n film buite Warner Bros. in twee dekades sou vrystel. Nolan en die ateljee het tydens die pandemie 'n uitval gehad oor die vrystelling van "Tenet", maar volgens Nolan is daar geen harde gevoelens nie.

Robbie, aan die ander kant, het die gelyktydige vrylating as 'n positiewe beskou. Sy het geglo dat "Oppenheimer" en "Barbie" 'n "regtig goeie kombinasie" was en het gedink dat gehore die geleentheid sou waardeer om albei rolprente saam te kyk. Haar instinkte is reg bewys aangesien die flieks se opening op dieselfde dag gelei het tot 'n verskynsel bekend as "Barbenheimer" oor die somer.

"Barbie" het Warner Bros.' hoogste inkomste vrystelling in die geskiedenis, wat $1.4 miljard wêreldwyd verdien het, terwyl "Oppenheimer" die biopic met die hoogste inkomste geword het met $950 miljoen wêreldwyd. Robbie het die sukses toegeskryf aan die kwaliteit van beide rolprente en die opgewondenheid rondom die filmmakers.

Op die ou end het Robbie se weiering om die vrystellingsdatum te verander vrugte afgewerp, en gehore het die kans gehad om twee hoogs suksesvolle rolprente gelyktydig te geniet. Die "Barbenheimer"-ervaring het die onvoorspelbaarheid van gehoorontvangs en die krag van diverse filmaanbiedinge gedemonstreer.

Bron: Verskeidenheid