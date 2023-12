Polisie ondersoek onderonsie en skietvoorval by die middestad van Pittsburgh Greyhound-stasie

Twee individue is na die hospitaal gehaas ná 'n woordewisseling en skietery by die Pittsburgh Greyhound-stasie in die middestad. Die voorval het omstreeks 6:40 plaasgevind, wat 'n reaksie van die plaaslike polisie en mediese nooddienste gevra het.

Volgens Pittsburgh Openbare Veiligheid het die onderonsie ontvou op 'n bus wat Pittsburgh binnery. Berigte dui daarop dat twee mans in 'n hewige argument betrokke was, wat tot 'n gevaarlike eskalasie gelei het. Gelukkig was twee agente van die kantoor van die prokureur-generaal toevallig in die omgewing en het gesien hoe een man die ander met 'n mes gedreig het en probeer het om hom te steek.

Ooggetuies rapporteer dat die woordewisseling in die gang naby die busse uitgeloop het en die agente gedwing het om in te gryp. Ten spyte van herhaalde versoeke om die wapen te laat val, het die man wat die mes swaai, geweier om gehoor te gee, wat daartoe gelei het dat die agente hul gewere afgevuur het. Die verdagte het skietwonde aan die maag en bors opgedoen.

Op die toneel het ondersoekbeamptes verskeie bewysmerkers naby die busse ontbloot, wat die intensiteit van die onderonsie aandui. Die beseerde verdagte is onmiddellik in 'n kritieke toestand na die hospitaal vervoer en het 'n operasie ondergaan. Intussen het die ander individu wat by die konfrontasie betrokke was 'n kopbesering opgedoen en is ook na die hospitaal geneem vir behandeling.

Die Pittsburgh-polisie het 'n ondersoek na die voorval van stapel gestuur, met die fokus op die gebeure wat op die bus plaasgevind het wat die rusie voorafgegaan het. Amptenare werk daaraan om meer inligting in te samel om die faktore te bepaal wat tot hierdie gewelddadige episode gelei het.

Terwyl die ondersoek voortduur, bly die Pittsburgh-gemeenskap gretig vir opdaterings oor hierdie ontstellende voorval.