Soektog gaan voort vir soldaat wat van Talmadge-brug af gespring het

Opsomming: Die Savannah-polisiedepartement soek steeds na 'n soldaat van die 3de Infanterie-afdeling wat van die Talmadge-brug in die Savannahrivier gespring het. Die soldaat se administratiewe status is gelys as Duty Status Whereabouts Unknown (DUSTWUN). Die soektog is tydelik gestaak, maar is hervat, met geen ontdekkings tot dusver gemaak nie.

Die soektog na 'n soldaat van die 3de Infanterie-afdeling wat van die Talmadge-brug in die Savannah-rivier gespring het, duur voort. Die soldaat, wie se administratiewe status as Duty Status Whereabouts Unknown (DUSTWUN) geklassifiseer is, bly onverklaarbaar. Pogings deur die Savannah-polisiedepartement om die soldaat op te spoor het tot dusver geen resultate opgelewer nie.

Owerhede het die Talmadge-brug in beide rigtings gesluit terwyl die Gyselaar-onderhandelingspan probeer het om kommunikasie met die man te bewerkstellig. Ongelukkig was hul pogings tevergeefs, en die man het uiteindelik van die brug af gespring, wat 'n soek- en reddingsmissie veroorsaak het.

Ten spyte van soekpogings wat oornag gedoen is, is geen vordering gemaak om die soldaat op te spoor nie. Die Savannah-polisiedepartement het sedertdien die soektog hervat met hulp van die Savannah-brandweermanne. Tot dusver is daar egter geen ontdekkings gemaak nie.

Om met die soektog te help, is die Chatham County Marine Patrol ook betrokke, wat aktief die Savannah-rivier tot 6:28 Dinsdag deursoek het. FoxXNUMX sal voortgaan om opgedateerde inligting te verskaf soos dit beskikbaar word.

As jy of iemand wat jy ken met gedagtes van selfskade te doen het, skakel asseblief 988 om met iemand by die Selfmoord- en Krisis-reddingslyn te praat.