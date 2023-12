Man versoek rookonderbreking en ontsnap aanhouding: MPD

Opsomming: Courtland Bradley (26) is in hegtenis geneem en het later aanhouding in Memphis ontsnap. Die voorval het plaasgevind nadat die polisie op 'n verdagte partytjie-oproep gereageer het en ontdek het dat Bradley 'n uitstaande misdaadlasbrief in Mississippi gehad het. Terwyl hy in aanhouding was, het Bradley die beamptes gevra of hy 'n Black & Mild kan rook om sy senuwees te kalmeer, waartoe hulle ingestem het. Terwyl hy buite die spanmotor was, het Bradley egter die geleentheid aangegryp om te ontsnap. Hy is uiteindelik gevind en na die hospitaal geneem vir mediese klaring.

'n Verrassende ontsnapping: Man trek voordeel uit rookonderbrekingsversoek

In 'n onverwagte wending het 'n man daarin geslaag om aanhouding te ontsnap nadat hy in Memphis in hegtenis geneem is. Courtland Bradley (26) is deur Memphis-polisiebeamptes aangekeer wat gereageer het op 'n berig van 'n verdagte party op South White Station Road.

Toe die bestuurder van 'n ouer model Buick, wat merkers verval het, as Bradley geïdentifiseer het, het die beamptes ontdek dat hy 'n uitstaande misdryflasbrief in Mississippi gehad het. Sonder om te huiwer het hulle hom in hegtenis geneem, heeltemal onbewus van wat gaan kom.

Terwyl Bradley in aanhouding gehou is, het hy beamptes verstom deur te versoek om 'n Black & Mild te rook om sy senuwees te kalmeer. Verbasend genoeg het die beamptes sy versoek toegestaan ​​en Bradley toegelaat om buite die spanmotor te staan. Dit was tydens hierdie kortstondige blaaskans dat Bradley sy vermetele ontsnapping gemaak het, weggehardloop het van die beamptes en hul agtervolging ontduik het.

Luidens die beëdigde verklaring is Bradley uiteindelik in Woodlarklaan opgespoor. Die owerhede het die behoefte aan mediese klaring erken en hom na die St. Francis-hospitaal geneem. Dit bly onduidelik hoe lank Bradley op vrye voet was voordat hy weer gevang is, maar hy staar nou bykomende aanklagte van ontsnapping en ontduiking van arrestasie in die gesig.

Hierdie voorval beklemtoon die onvoorspelbare aard van polisiewerk en die onverwagte taktiek wat individue kan gebruik om vang te ontduik. Alhoewel dit ongetwyfeld kommerwekkend is dat Bradley 'n eenvoudige versoek vir 'n rookonderbreking kon uitbuit om aanhouding te ontsnap, dien dit as 'n herinnering vir wetstoepassingsagentskappe om waaksaam te bly en hul protokolle aan te pas om sulke geleenthede vir ontsnapping te verminder.