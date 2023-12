Man in hegtenis geneem nadat hy met massaskietery by Laerskool gedreig het

Opsomming: 'n Man is gearresteer vir dreigemente om 'n massaskietery by Laerskool Shoal Creek te pleeg. Lee Lor (38) is deur die polisie aangekeer nadat die dreigement by 'n derde party aangemeld is. Lor staan ​​nou tereg op 'n misdaadklag van kriminele dreigemente en word verbied om vuurwapens te besit of te koop. ’n Kriminele beskermende bevel is uitgereik om die veiligheid van die skool te verseker. Owerhede doen 'n beroep op enigiemand met inligting oor die voorval om die San Diego-polisiedepartement se Noordoostelike Afdeling of Crime Stoppers te kontak.

Titel:

Gemeenskap verenig om potensiële tragedie by die plaaslike laerskool te voorkom

In 'n prysenswaardige vertoning van waaksaamheid en eenheid, is 'n potensiële tragedie verydel toe die owerhede 'n man suksesvol gearresteer het wat na bewering gedreig het om 'n massaskietery by Shoal Creek Elementary School te pleeg. Die vinnige optrede is geneem nadat die dreigement aan 'n derde party gekommunikeer is, wat die ontplooiing van wetstoepassing aangespoor het om die veiligheid van die skool en sy studente te verseker.

Die verdagte, geïdentifiseer as Lee Lor (38), staar nou ernstige regsgevolge in die gesig, nadat hy van kriminele dreigemente aangekla is. Boonop is Lor onder 'n geen-borgtog hou en word dit streng verbied om vuurwapens te besit of te koop. Hierdie beslissende optrede deur wetstoepassing versterk hul verbintenis tot openbare veiligheid en stuur 'n duidelike boodskap dat sulke dreigemente nie ligtelik opgeneem sal word nie.

Met erkenning van die erns van die situasie, is 'n kriminele beskermende bevel ingestel om die veiligheidsmaatreëls by Shoal Creek Elementary School te versterk. Die bevel poog om 'n veilige omgewing vir studente, personeel en ouers te bied, wat die idee versterk dat die gemeenskap verenig staan ​​om die welstand van sy kinders te beskerm.

Owerhede doen 'n beroep op enigiemand wat moontlik belangrike inligting het wat verband hou met die voorval om na vore te kom en saam te werk met die voortgesette ondersoek. Deur dit te doen, kan individue 'n aktiewe rol speel om wetstoepassing te help verseker dat geregtigheid gedien word en voorkom dat enige verdere potensiële bedreigings in ons gemeenskap realiseer.

Indien jy enige inligting het wat met hierdie voorval verband hou, kontak asseblief die San Diego-polisiedepartement se Noordoostelike Afdeling by 858-538-8024 of Crime Stoppers. Die kollektiewe poging om 'n veilige en veilige leeromgewing vir ons kinders te handhaaf is 'n verantwoordelikheid wat deur alle lede van die gemeenskap gedeel word. Laat ons saamstaan ​​en voortgaan om ons skole teen potensiële skade te beskerm.