Maak pad: 'n kreatiewe draai op Arcade Racing

In sy tweede vrystelling bring die Britse ateljee Ice Beam vir ons Make Way, 'n top-down arcade racer met 'n unieke kinkel. Beskikbaar op verskeie platforms, insluitend PC, Xbox Series X | S, en Nintendo Switch, Make Way stel 'n baanbrekende werktuigkundige bekend wat spelers toelaat om hul eie renbane te skep terwyl hulle speel.

Weg is die voorafbepaalde bane wat in tradisionele resiespeletjies gevind word. In plaas daarvan kry spelers 'n ewekansige seleksie van baanstukke om van te kies, insluitend oop stukke pad, draaie, loop de loops, en selfs bewegende platforms. Hierdie dinamiese baanskepping-werktuigkundige verseker dat elke wedren 'n chaotiese en opwindende ervaring is, waar spelers moet aanpas by die voortdurend veranderende koers.

Terwyl Make Way 'n speelse en lae-insette partytjiespeletjie-estetika omhels, bied dit ook 'n verrassende element van strategie. Spelers kan strategies gevare plaas soos versperrings en springende stapels bande, asook aanstootlike power-ups gebruik om hul teenstanders te uitoorlê. Die spel beloon geslepe spelers met die bevrediging om hul teenstanders te uitoorlê.

Make Way is op sy beste wanneer dit saam met 'n groep vriende gespeel word, wat eindelose vermaak en grillerige oomblikke bied. Om alleen te speel kan egter af en toe tot tegniese probleme en die afwesigheid van KI-teenstanders lei as 'n speler aanlyn uitval. Nietemin, hierdie geringe nadele oorskadu nie die algehele genot van die spel nie.

Die baanskeppingsproses in Make Way is naatloos by die spel geïntegreer. Spelers maak beurte om baanstukke intyds te kies en aan te heg, wat lei tot 'n vinnige uitbreiding van die baan. Die rensegmente bied ligte en boeiende voertuighantering, wat 'n balans tussen uitdaging en beheer skep. Om te weet wanneer om te rem en om hoeke met akkuraatheid te navigeer, is die sleutel tot die oorwinning.

Die hoogtepunt van Make Way is om te sien hoe die baan in 'n verraderlike hindernisbaan verander. Om hoeke met reuse-aanhangers om teenstanders van die baan te laat tuimel, is 'n slinkse plesier. Die speletjie gebruik 'n puntestelsel om die wenner te bepaal, met kontrolepunte wat 'n kans bied vir uitgeskakelde spelers om te herleef. Ontsluitbare stukke, modusse en kosmetiese voertuigvelle dra by tot die speletjie se herspeelwaarde.

Make Way is 'n boeiende en innoverende resiespeletjie wat kreatiwiteit en onvoorspelbaarheid in die genre inspuit. Alhoewel dit 'n paar beperkings kan hê wanneer dit solo gespeel word, skyn dit ongetwyfeld as 'n multispeler-ervaring wat lag en intense kompetisie waarborg. So versamel jou vriende en maak gereed om die gekste renbane in Make Way te skep.