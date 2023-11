Motorfiets en Van Collide, A16 Hoofweg gesluit by Ludborough

Die A16 Hoofweg in beide rigtings is by Ludborough gesluit ná 'n ernstige ongeluk waarby 'n motorfiets en 'n bakkie betrokke was. Die botsing het by die A16-eilandaansluiting van Hoofweg en Pearboomlaan plaasgevind. Die voorval is om 11.34:21 op Dinsdag XNUMX November aangemeld, wat owerhede aangespoor het om bestuurders aan te raai om die gebied te vermy. Tot dusver is dit onduidelik of daar enige beserings is as gevolg van die botsing. Lincolnshire Polisie is gekontak vir meer inligting.

Verkeersmoniteringstelsel Inrix dui stadige verkeer aan vanaf A18 Pear Tree Lane in Ludborough na Church Lane in Utterby. Pendelaars word aangemoedig om alternatiewe roetes te vind om enige vertragings te vermy.

vrae:

V: Wat het die sluiting veroorsaak?

A: Die sluiting is weens 'n ernstige ongeluk waarby 'n motorfiets en 'n bakkie betrokke was.

V: Waar het die botsing plaasgevind?

A: Die botsing het plaasgevind by die A16-eilandaansluiting van Hoofweg en Pear Tree Lane by Ludborough.

V: Is iemand beseer?

A: Dit is tans onbekend of iemand tydens die botsing beserings opgedoen het.

V: Is daar enige opdaterings van die polisie?

A: Lincolnshire Polisie het verklaar dat verdere opdaterings vrygestel sal word sodra dit beskikbaar word.

Neem asseblief kennis dat dit 'n voortdurende situasie is, en ons sal opdaterings verskaf sodra meer inligting toeganklik word.

Bron: Lincolnshire Live