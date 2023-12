Masjienleer rewolusieer oppervlakvoorspelling vir multikomponentmateriale

Masjienleeralgoritmes het 'n omwenteling in die veld van materiaalwetenskap gemaak, en bied vinniger en meer akkurate voorspellings vir oppervlakstrukture van multikomponentmateriale. Voorheen was die voorspelling van materiaaloppervlakstrukture as 'n funksie van termodinamiese veranderlikes beperk deur die berekeningshulpbronne wat benodig word vir akkurate energiesimulasies en statistiese steekproefneming. 'n Nuwe benadering wat 'n tweefasette berekeningslus gebruik, het egter beide energietelling en statistiese steekproefmetodes versnel.

Navorsers het vinnige, skaalbare en data-doeltreffende masjienleer-interatomiese potensiaal ontwikkel wat opgelei word op hoë-deursetdigtheid-funksionele-teorie-berekeninge. Deur geslote-lus aktiewe leer te gebruik, kan hierdie algoritmes oppervlakfasediagramme van multikomponent materiale voorspel. Daarbenewens word Markov-ketting Monte Carlo-steekproefneming in die semigrand kanonieke ensemble geaktiveer deur virtuele oppervlakwerwe te gebruik.

Die studie demonstreer die doeltreffendheid van hierdie nuwe benadering deur die oppervlaktes van GaN(0001), Si(111), en SrTiO3(001) materiale te voorspel, wat ooreenstem met vorige werk en ook voorheen ongerapporteerde oppervlakterminasies openbaar. Dit dui daarop dat die voorgestelde strategie komplekse materiaaloppervlaktes effektief kan modelleer en nuwe oppervlakterminasies kan ontdek wat voorheen onbekend was.

Deur die krag van masjienleer met rekenaarsimulasies te kombineer, is navorsers nou in staat om die beperkings van tradisionele metodes te oorkom en die ontdekking van nuwe materiaaloppervlakstrukture te versnel. Hierdie vooruitgang het beduidende implikasies vir verskeie toepassings, soos katalise en elektronika, waar begrip van materiaaloppervlaktes en koppelvlakke van kardinale belang is. Met die vermoë om oppervlakstrukture meer doeltreffend en akkuraat te voorspel, kan wetenskaplikes nou meer ingeligte besluite neem in die ontwerp en optimalisering van materiale vir spesifieke toepassings.