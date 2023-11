Nuwe Apple M3 MacBook Pro: verbeterde werkverrigting teen 'n afslagprys

As jy die nuwe Apple 14-duim M3 MacBook Pro gekyk het, is dit nou jou kans om te spaar. Amazon bied tans 'n prysdaling op die intreevlakmodel aan, met 'n 8-kern SVE en 10-kern GPU. Oorspronklik geprys teen $1,599, jy kan dit nou kry vir $1,449 gestuur. Dit is $150 afslag op 'n skootrekenaar wat onlangs vrygestel is.

Maar die besparing stop nie daar nie. Die verhoogde 1TB-model is ook te koop vir $1,649, laer van $1,799. So of jy op soek is na meer berging of 'n begroting-vriendelike opsie, daar is 'n ooreenkoms vir jou.

Wat onderskei die nuwe M3 MacBook Pro van sy voorgangers? Apple het die nuutste M3-skyfie bekendgestel, hul eerste 3nm-skyfie tot nog toe. Met 'n 8-kern SVE, 10-kern GPU en 'n 16-kern neurale enjin, bied hierdie mobiele skyfie Apple se beste werkverrigting nog. Dit is perfek vir alledaagse multitasking en kan pro-projekte soos die redigering van hoë-resolusie-foto's en 4K-video's met gemak hanteer.

Boonop het die M3 MacBook Pro 'n pragtige Liquid Retina XDR-skerm met ProMotion 120Hz-verversingstempo's en ondersteuning vir die P3-wye kleurspektrum. Die nuwe Space Black-kleurlyn voeg 'n tikkie gesofistikeerdheid by, terwyl Thunderbolt-poorte, 'n 8K HDMI-uitset en 'n SD-kaartgleuf verbindingsopsies vir al jou multimediabehoeftes verseker.

Met sy kragdoeltreffende ontwerp kan die MacBook Pro uitsonderlike werkverrigting deur die dag lewer, of jy nou op batterykrag is of ingeprop is. Jy kan staatmaak op sy betroubare werkverrigting vir al jou professionele en persoonlike take.

