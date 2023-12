Hoosier Lotto skep miljoenêr in Speedway

Volgens die jongste verslae het die Hoosier Lotery 'n miljoenêr in die klein dorpie Speedway, Indiana, geskep. 'n Wenkaartjie ter waarde van 'n verstommende $44 miljoen is by 'n plaaslike snelweg verkoop, maar tot dusver het die gelukkige wenner nog nie na vore gekom om hul prys op te eis nie.

Die wennommers vir die lotery is op 6 Desember getrek en dit is 9-16-22-26-30-37. Hierdie massiewe boerpot is die tweede grootste in die geskiedenis van die Hoosier Lotto, met slegs 'n 2007-trekking wat 'n groter wenner van $54.5 miljoen opgelewer het.

Loterybeamptes doen 'n beroep op mense wat kaartjies gekoop het om hul nommers weer na te gaan om te sien of hulle die dorp se nuutste miljoenêr geword het. Die Lucky Mart, waar die wenkaartjie verkoop is, sal ook 'n bonus van $100,000 XNUMX ontvang.

Sodra die wenner na vore kom, sal hulle 'n afspraak met die Hoosier Lotto moet maak en die wenkaartjie saam met 'n geldige vorm van foto-identifikasie moet saambring. Daarbenewens sal belasting van die totale winste afgetrek word, wat 'n enkelbedraguitbetaling van ongeveer $33.4 miljoen tot gevolg het.

Kenners raai loterywenners aan om die hulp van rekeningkundiges te soek om hul nuutgevonde fortuin te help bestuur. Die Indiana CPA Society bied hulpbronne en advies aan loterywenners, insluitend inligting op hul webwerf en 'n hulplyn by 317-726-5000.

Terwyl die afwagting in Speedway opbou, wag inwoners angstig vir die gelukkige individu om na vore te tree en hul lewensveranderende prys op te eis. As jy 'n kaartjie vir die Hoosier Lotto gekoop het, is dit nou die tyd om daardie nommers na te gaan en te kyk of jy die nuutste miljoenêr in die dorp is.