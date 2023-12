Columbus-dieretuin vier seldsame geboorte van bedreigde orangoetangs

Die Columbus-dieretuin in Ohio vier die aankoms van 'n baba vroulike Bornean-orangoetang, wat die eerste geboorte van hierdie kritiek bedreigde spesie by die dieretuin in meer as ses dekades merk. Die baba-orangoetang is op 28 November vir die sewentienjarige Khali gebore. Ondanks die feit dat Khali 'n eerstekeerma is, het Khali groot sorg en oplettendheid teenoor haar baba getoon en tyd spandeer om haar te versorg en te knus. Die dieretuin het berig dat die baba gesond en sterk blyk te wees.

Ter voorbereiding vir die geboorte is Khali tydelik van die ander orangoetangs geskei. Bekendstellings tussen die baba se pa, die dertigjarige Sulango, en 'n nege-en-veertigjarige vrou, Dumplin, vind egter nou plaas. Volgens die dieretuin het die aanvanklike bekendstelling tussen die orangoetangs goed afgeloop. Sulango is beskryf as 'n beskermende dog saggeaarde en geduldige pa. Beide Sulango en Dumplin toon belangstelling in die baba terwyl hulle ook Khali se ruimte respekteer.

Orangoetangs word as kritiek bedreig gelys op die Internasionale Unie vir die Bewaring van die Natuur se rooilys van bedreigde spesies. Die paring van Khali en Sulango is aanbeveel deur die Spesiesoorlewingsplan, 'n inisiatief wat daarop gemik is om genetiese diversiteit onder bedreigde spesies te handhaaf.

Om die orangoetangfamilie in staat te stel om te bind, is die binnenshuise besigtigingshabitat vir die orangoetangs in die dieretuin se Australië en die Eilande-streek tydelik gesluit vir besoekers. Hierdie sluiting verseker 'n kalm en vreedsame omgewing vir die groeiende orangoetangfamilie.

Die geboorte van hierdie baba-orangoetang is nie net 'n rede vir viering by die Columbus-dieretuin nie, maar bied ook hoop vir die bewaring van hierdie kritiek bedreigde spesie. Die dieretuin se suksesvolle teelpogings dra by tot die bewaring van orangoetangbevolkings en bewusmaking van hul lot in die natuur.