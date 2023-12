Geliefde Greenport Tavern onder nuwe eienaarskap

Greenport se ikoniese Whiskey Wind Tavern, geleë in Front Street, het onlangs van hande verwissel, wat die einde van 'n era en die begin van 'n nuwe hoofstuk vir hierdie geliefde bestemming merk. Jim en Chris Kuhlmann, wat al meer as 29 jaar die eienaars is, het besluit om te verkoop weens moegheid en die begeerte om die aflosstokkie aan 'n nuwe generasie oor te dra. Alhoewel die nuwe eienaars nie genoem is nie, is daar berig dat hulle van plan is om die geliefde tradisies van die taverne te behou.

Vir Jim en Chris was die bestuur van die Whiskey Wind Tavern 'n baie betekenisvolle ervaring. Hulle het die verhoudings wat hulle met hul kliënte en werknemers opgebou het, gekoester en beskou hulle as deel van hul uitgebreide familie. Die herinneringe wat hulle oor die jare gemaak het, van die voorstel wat te midde van 'n besige Saterdagaand plaasgevind het tot die poetse wat met mekaar en hul bure gespeel is, sal 'n leeftyd hou.

As ons vorentoe kyk, het die Kuhlmanns hul planne vir die toekoms gedeel. Jim sal hom besig hou met sy projekte en bybane, terwyl Chris sal aanhou werk as 'n RN by 'n plaaslike hospitaal tot met aftrede. Hulle het ook 'n paar bucket list reise beplan.

Soos die nuus van die verandering in eienaarskap versprei het, het klante sosiale media gebruik om hul dankbaarheid en goeie herinneringe aan die Whiskey Wind Tavern uit te spreek. Die kroeg was 'n plek van veiligheid en ondersteuning vir baie, 'n toevlugsoord waar hulle gehoor, vertrou en beskerm gevoel het. Van verjaarsdae tot troues, die Whiskey Wind was die agtergrond vir talle gekoesterde herinneringe.

Aan hul jarelange vriende en kliënte stuur Chris en Jim 'n opregte boodskap van liefde en bemoediging. Hulle moedig almal aan om hul beste lewens te lei, vriendelik te wees met hulself en diegene rondom hulle, en onthou dat geluk vlugtig is. Goedhartigheid, herinner hulle ons, is aansteeklik.

Met sy nuwe eienaars aan die stuur, gaan die Whiskey Wind Tavern 'n nuwe hoofstuk aanpak terwyl die gees en sjarme behou word wat dit 'n ikoniese bymekaarkomplek in Greenport gemaak het. Die gemeenskap wag gretig op hierdie volgende hoofstuk in die taverne se geskiedenis.