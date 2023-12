Geliefde Cincinnati Radio-gasheer aangewys as Grand Marshal vir 2024 Reds Opening Day Parade

Jim Scott, 'n geliefde figuur in die stad Cincinnati, is aangekondig as die grootmaarskalk vir die 2024 Reds Opening Day Parade. Die jaarlikse parade, wat 'n gekoesterde tradisie in Cincinnati is, vind op Donderdag 28 Maart om XNUMX:XNUMX plaas.

Scott, wat in 2015 afgetree het ná byna 50 jaar as die oggendgasheer van 700 WLW-radio, is bekend vir sy vrolike geaardheid en vinnige vertoning. Hy het nog altyd sy liefde vir die intimiteit van radio as 'n medium uitgespreek en dikwels gesê: "Dis net ek en jy."

Nadat hy sy loopbaan in radio in Cincinnati in 1968 begin het, is Scott sedert 1984 deel van die WLW-familie. Hy het egter onlangs hartverskeurende nuus gedeel. In 'n emosionele plasing het Scott onthul dat hy met ALS gediagnoseer is. Die siekte het sy stem en vermoë om te loop aangetas, maar hy bly vasbeslote om nie moed op te gee nie.

Ten spyte van sy gesondheidsuitdagings, is Scott al meer as 50 jaar 'n aktiewe deelnemer aan die Reds Opening Day Parade. Hy het sy eerste parade in 1968 bygewoon en het dikwels daarna verwys as sy gunstelingdag van die jaar. In die afgelope dekade het Scott gedien as die amptelike woordvoerder van die Findlay Market Opening Day Parade, wat die jaarlikse perskonferensie gelei het om die grootmaarskalk aan te kondig en die komende parade uit te lig. Hierdie jaar het die Findlay-markparadekomitee besluit om Scott te vereer deur hom die grootmaarskalk te noem en hom toe te laat om die parade van Findlay-mark na die stadion te lei.

Hoewel hy nie die aankondiging kon bywoon nie, was Scott se vrou, Donna Hartman, en een van sy seuns, Casey Boland, teenwoordig om die eer namens hom te aanvaar. Hulle was begaafde Reds-truie met “Grand Marshal 2024” op die rug gedruk, wat Scott se belangrike rol in hierdie geliefde Cincinnati-tradisie simboliseer.