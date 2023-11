'n Volhoubare konsertervaring: The Green Rider

Die musiekbedryf word lank geassosieer met buitensporige eise en oormatige vermorsing. Die Londense venue The O2 daag egter hierdie persepsie uit met sy bekendstelling van die "Green Rider." Hierdie dokument dien as 'n gids vir promotors en kunstenaarspanne, wat aanbevelings verskaf oor hoe om klimaatvriendelike konserte te skep.

Die Green Rider fokus op die vermindering van CO2-vrystellings, die maak van volhoubare keuses vir toerusting en materiale, die vermindering van afval en energieverbruik, en die monitering van die koolstofvoetspoor van gebeure. Dit sluit ook 'n bylaag in met nuttige hulpbronne en plaaslike verskaffers om hierdie ekovriendelike inisiatiewe te ondersteun.

Hierdie inisiatief is deel van The O2 se voortdurende verbintenis tot volhoubaarheid. Vroeër vanjaar het die lokaal planne aangekondig om saam met die koolstofverwyderingsspesialis Cur8 en konsultasie A Greener Future saam te werk om koolstofverwyderingstegnologie te loods by The 1975-optredes wat vir Februarie geskeduleer is. Hierdie samewerking het ten doel om nuwe maniere te ondersoek om die koolstofimpak van lewendige musiekgeleenthede te verreken.

Deur volhoubare praktyke in die beplanning en uitvoering van konserte in te sluit, bied The Green Rider 'n vars perspektief op die musiekbedryf se omgewingsimpak. Dit moedig kunstenaars, promotors en lokale aan om te oorweeg hoe hulle kan bydra tot 'n meer volhoubare toekoms, nie net deur emissies te verminder nie, maar ook deur plaaslike besighede te ondersteun wat eko-bewuste praktyke prioritiseer.

