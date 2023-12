Gemengde reaksies op nuwe energierekeninge in Michigan

By

Traverse City gons met gemengde reaksies na die onlangse aanneming van twee energierekeninge wat die staat gesag oor plaaslike regerings verleen in die keuse van skoon energieprojekte en vereis dat nutsmaatskappye 100% hernubare energie teen 2040 moet bereik. Daar is egter verskillende menings oor die implikasies van hierdie wetsontwerpe.

Die HUB van Cherryland Electric Cooperative, Rachel Johnson, het kommer uitgespreek oor die spoed waarteen die wetsontwerpe goedgekeur is, en verklaar dat daar verdere bespreking moet wees om die impak daarvan ten volle te verstaan. Johnson het die belangrikheid daarvan beklemtoon om omgewingsimpak, betroubaarheid en bekostigbaarheid in energiebeleid te balanseer. Terwyl die wetsontwerpe daarop fokus om omgewingsimpak te versag, is Johnson bekommerd oor die potensiële gevolge vir elektriese betroubaarheid en bekostigbaarheid.

Die mandaat vir skoon energie sluit teikens in vir nutsmaatskappye om 'n sekere persentasie van hul energie uit hernubare bronne te produseer. Ashley Rudzinski, die klimaat- en omgewingsprogramdirekteur vir die grondwerksentrum vir veerkragtige gemeenskappe, ondersteun hierdie doelwitte maar glo dat die klem op skoon energiebronne soos wind en sonkrag moet wees.

Aan die ander kant het die distrikskommissaris en sake-eienaar Rob Hentschel ontevredenheid met die nuwe wetsontwerpe uitgespreek en aangevoer dat dit plaaslike gemeenskappe en gesinne met verhoogde koste sal belas. Hy het kommer uitgespreek oor die potensiaal vir hernubare energie-infrastruktuur wat op gemeenskappe afgedwing kan word sonder plaaslike insette of gesag.

Alhoewel daar kommer is oor die koste van die mandate, glo omgewingskundiges dat hierdie veranderinge uiteindelik Noord-Michigan se ekonomie sal bevoordeel deur sy natuurlike hulpbronne te beskerm. Rudzinski het die noodsaaklikheid beklemtoon om in hernubare energie te belê en weg te beweeg van fossielbrandstowwe ter wille van die streek se landelike ekonomie en 'n volhoubare toekoms.

Soos die wetsontwerpe in werking tree, moet nog gesien word hoe dit die energielandskap in Michigan sal beïnvloed en of hulle die gewenste balans tussen omgewingsrentmeesterskap, betroubaarheid en bekostigbaarheid sal bereik.