SpaceX Dragon Cargo Spacecraft dok suksesvol by die Internasionale Ruimtestasie

By

NASA se SpaceX Dragon-vragruimtetuig het vandag 'n suksesvolle dok by die Internasionale Ruimtestasie (ISS) voltooi. Die ruimtetuig, toegerus met moderne stuwers, het 'n stadige en metodiese benadering tot die ISS se voorste hawe voltooi, gelei deur grondbeheerders by SpaceX se hoofkwartier in Hawthorne, Kalifornië.

Regstreekse dekking van die Dragon-vragruimtetuig se vertrek uit die ISS is op NASA Television, die agentskap se amptelike webwerf en die NASA-toepassing uitgesaai. Ontdoking van die Harmony-module se voorwaartse poort het om 5:05 plaasgevind. EST, waarna die ruimtetuig sy stuwers geaktiveer het om 'n veilige afstand van die stasie af te beweeg.

Met sy missie by die ISS voltooi, is die Dragon-ruimtetuig nou gereed om weer die aarde se atmosfeer binne te gaan. Dit is geskeduleer om op Vrydag, 22 Desember 'n valskerm-gesteunde plons te maak langs die kus van Florida. Alhoewel die plons-geleentheid nie uitgesaai sal word nie, kan belangstellende individue opdaterings en inligting op NASA se ruimtestasie-blog vind.

Om die ontdoking van die Dragon-vragruimtetuig sowel as ander ruimtestasie-aktiwiteite te kyk, kan kykers toegang tot die NASA+-stroomdiens kry deur die NASA-webwerf of die NASA-toepassing. Dokdekking kan ook regstreeks op NASA Television, YouTube en die agentskap se amptelike webwerf gekyk word. Vir meer opdaterings en insigte oor die ruimtestasie, kan individue die ruimtestasie-blog, @space_station en @ISS_Research op sosiale media-platforms volg, sowel as die ISS Facebook- en ISS Instagram-rekeninge.

