SpaceX sal Starlink-satelliete met direkte-na-sel-vermoëns bekendstel

SpaceX gaan nog 'n groep Starlink-satelliete lanseer, maar hierdie keer met 'n unieke kenmerk: direk-na-sel-vermoëns. Die Falcon 9-vuurpyl sal 'n totaal van 21 satelliete dra, insluitend ses wat naatlose wêreldwye toegang tot SMS, oproepe en blaai op selfone kan bied. Hierdie vooruitgang word gesien as 'n spelwisselaar wat dooie sones kan uitskakel en konnektiwiteit selfs in die mees afgeleë dele van die wêreld kan verseker.

Elon Musk, die stigter van SpaceX, het hierdie belofte aangekondig tydens 'n geleentheid in Augustus 2022. Hy het dit beskryf as 'n beduidende ontwikkeling wat fone sal laat werk selfs in situasies waar selfoontorings uitgehaal word weens natuurrampe soos orkane of aardbewings.

Volgens 'n e-pos wat aan die Federale Kommunikasie se Satellietlisensiëringsafdeling gestuur is, beplan SpaceX om oor die volgende ses maande ongeveer 840 direkte-na-sel-satelliete te lanseer, met nog lanserings om te volg. Die maatskappy beoog om kommersiële diens teen 2024 te lewer, en hulle het magtiging versoek om al 7,500 XNUMX satelliete in hul direkte-na-sel-modifikasietoepassing te lanseer.

In die Verenigde State sal die Starlink-diens T-Mobile se middelband PCS-spektrum gebruik, om te verseker dat satelliete vanuit alle uithoeke van die land gesien kan word. Die diens het ook saamgewerk met maatskappye in Australië, Kanada, Japan, Nieu-Seeland en Switserland.

Aanvanklik was die plan om Starlink V2-satelliete vir die diens te gebruik, maar weens hul grootte sal die kleiner Starlink V2 Mini-satelliete as ’n tydelike oplossing gebruik word. Die lansering van die direkte-na-sel-satelliete, saam met die gewone Starlink V2 Minis, sal op 'n Falcon 9-vuurpyl plaasvind, en die eerste verhoogversterker sal op die hommeltuig in die Stille Oseaan geland word.

Met hierdie jongste bekendstelling vorder SpaceX met sy missie om wêreldwye konnektiwiteit te verskaf en die manier waarop ons verbind bly met ons mobiele toestelle te revolusioneer.