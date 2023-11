BMW E46 M3 kry 'n Beastly Upgrade met V10 Power

Enjinruil het 'n gewilde neiging in die BMW-gemeenskap geword, met entoesiaste wat voortdurend probeer om hul geliefde Bimmers na nuwe vlakke van werkverrigting te stoot. Alhoewel ons ons redelike deel van enjinvervangings gesien het, neem hierdie spesifieke projek dit na 'n heel nuwe vlak.

Die ster van hierdie video is 'n swart BMW E46 M3, 'n motor wat reeds bekend is vir sy indrukwekkende krag en werkverrigting. Toegerus met 'n 3.2-liter-inlyn-ses-enjin, was die E46 M3 geen slordig op die baan nie. Die eienaar van dié M3 wou hom egter ’n stap verder neem en nog meer perdekrag en opwinding ontketen.

In plaas daarvan om vir 'n tradisionele enjinruil te kies, het die eienaar besluit om alles in te gaan en 'n 5.0-liter V10-enjin van 'n E60 M5 oor te plant. Hierdie V10-kragbron, die enigste produksie-V10 wat ooit deur BMW gemaak is, het 'n voorraaduitset van 500 perdekrag en 384 lb-voet se wringkrag gelewer. Maar dit was nie genoeg vir die eienaar nie. Met 'n paar wysigings, insluitend 'n opgegradeerde enjinkaart, lewer hierdie onheilspellende M3 nou ongeveer 520 perdekrag.

Wat hierdie prestasie-opgradering werklik onderskei, is die keuse van transmissie. Die V10-enjin is gekoppel aan 'n E92-vervaardigde dubbelkoppelaar-ratkas, wat die bestuurservaring tot 'n heel nuwe vlak verhef. Terwyl die video ons op 'n opwindende rondte om die Nurburgring neem, word dit baie duidelik dat hierdie M3 nie jou gemiddelde baanmotor is nie.

Met sy ongelooflike spoed en die geluid van die V10-enjin wat brul, staan ​​die BMW E46 M3 uit onder verrigtingmotors op die baan. Dit haal mededingers maklik verby en laat 'n blywende indruk. Dit is nie die eerste keer dat ons 'n BMW V10-projek sien nie, maar dit dra beslis by tot die groeiende lys van indrukwekkende enjinruilings wat die grense verskuif van wat 'n BMW kan bereik.

Vrae:

V: Watter enjin het die eienaar van die swart BMW E46 M3 omgeruil?

A: Die eienaar het die oorspronklike inlyn-ses-enjin vervang met 'n 5.0-liter V10-enjin van 'n E60 M5.

V: Hoeveel perdekrag lewer die opgegradeerde BMW E46 M3?

A: Met 'n paar wysigings lewer die opgegradeerde M3 nou ongeveer 520 perdekrag.

V: Aan watter ratkas is die V10-enjin gekoppel?

A: Die V10-enjin is gekoppel aan 'n E92-vervaardigde dubbelkoppelaar-ratkas, wat die algehele bestuurservaring verbeter.