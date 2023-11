Nuwe benadering tot kuberveiligheid: breek los van silo's

In vandag se vinnig ontwikkelende kuberveiligheidslandskap staar ondernemings talle uitdagings in die gesig wanneer dit kom by die beskerming van hul bates en data. Een groot kwessie is die stilgemaakte benadering tot sekuriteit, waar verskillende spanne binne 'n organisasie onafhanklik werk, wat lei tot ondoeltreffendheid, waarskuwingsmoegheid en verhoogde risiko. Innoverende oplossings soos LinkShadow se kubernetwerkplatform verander egter die manier waarop besighede kuberveiligheid benader.

Patrick Ramseyer, visepresident EMEA by LinkShadow, beklemtoon die noodsaaklikheid vir ondernemings om weg te beweeg van die tradisionele stilgemaakte benadering. In plaas daarvan moet organisasies hul sekuriteitsbedrywighede in 'n verenigde platform konsolideer, wat onnodige geraas uitskakel en op die mees kritieke inligting fokus. LinkShadow se kubernetwerkplatform dien as middelware en versamel data van verskeie stelsels soos eindpuntopsporing en -reaksie (EDR), inbraakdetectiestelsels (IDS) en brandmure. Deur gevorderde tegnologieë soos KI en masjienleer korreleer en ontleed die platform hierdie data, wat waardevolle insigte en outomatiese antwoorde verskaf.

Gartner, 'n toonaangewende navorsings- en adviesmaatskappy, pleit vir 'n kubersekuriteitsnetwerk-argitektuur as 'n oplossing vir die verskuilde sekuriteitsprobleem. Hierdie benadering bevorder onderlinge verbondenheid en samewerking tussen verskillende sekuriteitstelsels, wat organisasies in staat stel om bedreigings meer effektief op te spoor en daarop te reageer.

Een van die belangrikste voordele van die aanneming van 'n kubernetwerkplatform soos LinkShadow is verbeterde doeltreffendheid. In plaas daarvan dat sekuriteitspanne ontelbare ure spandeer om vals positiewe te ondersoek, kan hulle fokus op werklike bedreigings, wat waarskuwingsmoegheid verminder en produktiwiteit verhoog. Boonop maak die platform vinniger opsporing en reaksie moontlik, wat die verblyftyd tot die minimum beperk - die duur wat 'n bedreiging onopgemerk bly binne 'n netwerk.

Nog 'n kritieke uitdaging wat deur Ramseyer uitgelig word, is die tekort aan vaardige kuberveiligheidspersoneel. Deur 'n kubernetwerkplatform te gebruik, kan organisasies hul bestaande arbeidsmag optimaliseer deur roetinetake te outomatiseer en KI-vermoëns te benut. Dit stel sekuriteitskundiges vry om op hoëwaarde-aktiwiteite en strategiese besluitneming te fokus.

Uiteindelik is die kernvraag vir besighede hoe om geld te spaar sonder om sekuriteit in te boet. LinkShadow se kubernetwerkplatform spreek hierdie bekommernis aan deur duidelike kostebesparings te demonstreer. Deur sekuriteitsbedrywighede te stroomlyn, vals positiewe te verminder, verblyftyd te verminder en hulpbrontoewysing te optimaliseer, kan organisasies aansienlike doeltreffendheid en kosteverminderings bereik.

Ten slotte, die tradisionele stilgemaakte benadering tot sekuriteit is besig om verouderd te raak. Die aanvaarding van nuwe oplossings soos kubernetwerkplatforms bemagtig organisasies om van silo's los te breek, hul kuberveiligheidsposisie te verbeter en ingeligte besluite te neem gebaseer op intydse, gekorreleerde data. Soos die bedreigingslandskap aanhou ontwikkel, moet ondernemings innoverende benaderings aanneem om hul bates effektief te beskerm.

Vrae:

V: Wat is 'n stilgemaakte benadering tot sekuriteit?

A: 'n Gesmoorde benadering tot sekuriteit verwys na die praktyk om afsonderlike spanne te hê, elkeen verantwoordelik vir spesifieke sekuriteitsprodukte of -take, sonder effektiewe samewerking en integrasie tussen hulle.

V: Hoe werk 'n kubernetwerkplatform?

A: 'n Kubernetwerk-platform tree op as middelware, versamel data van verskeie sekuriteitstelsels en verskaf gekorreleerde insigte. Gevorderde tegnologieë soos KI en masjienleer word aangewend om prosesse te outomatiseer, doeltreffendheid te verbeter en bedreigingsopsporing en -reaksievermoëns te verbeter.

V: Wat is die voordele van 'n kubernetwerkplatform?

A: Deur 'n kubernetwerkplatform aan te neem, kan organisasies verbeterde doeltreffendheid, verminderde waarskuwingsmoegheid, vinniger bedreigingopsporing en reaksie en geoptimaliseerde hulpbrontoewysing bereik. Boonop help sulke platforms om die tekort aan bekwame kuberveiligheidspersoneel aan te spreek deur roetinetake te outomatiseer.

V: Hoe kan organisasies geld spaar met 'n kubernetwerkplatform?

A: 'n Kubernetwerkplatform bied duidelike kostebesparings deur sekuriteitsbedrywighede vaartbelyn te maak, vals positiewe te verminder, verblyftyd te minimaliseer en hulpbrontoewysing te optimaliseer. Hierdie doeltreffendheid lei tot aansienlike kosteverminderings sonder om sekuriteit in te boet.