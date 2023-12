Mink laat Vrees Vrees onder Plaaslike Boere vry

In 'n skokkende voorval wat verlede jaar ontvou het, is duisende nerts van 'n plaas in Van Wert County, Ohio, vrygelaat, wat kommer onder plaaslike inwoners veroorsaak het. Die verdagtes wat vir die voorval verantwoordelik was, het heinings by Lion Farms USA Mink Farm vernietig en 'n geraamde 40,000 XNUMX mink in die natuur vrygelaat. Die vrylating het 'n bedreiging vir die plaaslike ekosisteem ingehou, wat veral grond-nesende voëls soos hoenders en kalkoene beïnvloed.

Een geaffekteerde inwoner, Kirsten Barnhart, het haar kommer uitgespreek oor die minkvrylating, aangesien sy 'n verskeidenheid voëls besit. Sy het onmiddellik opgetree om haar skuur te beveilig, maar was verpletter om 'n dooie hoender met sy kop vermis in die hok te vind. Gelukkig het haar haan, genaamd Jack, die ontmoeting met geringe skrape oorleef en ten volle herstel.

Die impak van die minkvrystelling het verder as Barnhart se plaas gestrek. Haar neefs, wat 'n trop eende besit het, het berig dat hulle sowat 'n dosyn van hulle weens minkaanvalle verloor het. Die voorvalle het die potensiële gevaar wat mink op plaaslike plase inhou, beklemtoon.

Sedert die voorval was daar egter geen verdere berigte van mink op plase in die omgewing nie, volgens die Ohio-departement van natuurlike hulpbronne. Terwyl die presiese aantal nerts in die natuur onbekend bly, het die sluiting van die nertsplaas na die vrylating waarskynlik bygedra tot die afname in nertsaanvalle.

Die sluiting van die minkplaas het ook spekulasie onder plaaslike inwoners laat ontstaan, wat glo dat die fasiliteit as 'n kalkoenplaas herbeskik sal word. Hierdie oorgang kan 'n nuwe geleentheid vir boere in die streek bied terwyl dit help om die veiligheid van hul vee te verseker.

Alhoewel die nerts vrylating aansienlike ontwrigting en kommer onder plaaslike boere veroorsaak het, het die voorval ook die belangrikheid van die beskerming en handhawing van die delikate balans van die plaaslike ekosisteem beklemtoon. Boere soos Barnhart is nou meer waaksaam om hul skure te beveilig, die veiligheid van hul diere te verseker en toekomstige ontmoetings met mink of ander potensiële bedreigings te voorkom.