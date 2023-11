Lies of P Update 1.3.0.0 stel opwindende spelverbeterings bekend

Die hoogaangeskrewe aksie-RPG, Lies of P, het pas sy jongste opdatering, weergawe 1.3.0.0, vrygestel. Hierdie opdatering bring 'n reeks nuwe kenmerke en inhoud, sowel as aansienlike balansveranderinge wat sekerlik die algehele spelervaring sal verbeter.

Een van die opwindendste toevoegings in hierdie opdatering is die bekendstelling van nuwe kostuums. Spelers kan nou hierdie kostuums in die 'Toerusting' en 'Takkie'-kieslys vind. Onder die nuwe toevoegings is die 'Alchemist's Hat', 'Treasure Hunter's Mask', 'Treasure Hunter's Hunting Apparel' en 'Illusory Emerald Glasses'. Hierdie kostuums voeg nie net 'n vars visuele flair by die spel nie, maar bied ook unieke stat bonusse.

Daarbenewens is 'n nuwe kategorie by die Kostuum-kieslys gevoeg, wat spelers in staat stel om maskers en bykomstighede saam in die Haarafdeling toe te rus. Dit gee spelers selfs meer aanpassingsopsies en stel hulle in staat om hul eie unieke voorkoms te skep.

Die opdatering bevat ook verskeie balansaanpassings om spel te verbeter. Die veldmoeilikheidsgraad is verminder, wat 'n gladder en aangenamer ervaring vir spelers verseker. Boonop is die aanvalspoed van sommige monsters aangepas om hul aanvalle meer intuïtief te maak. Die duur van houdingonderbrekings vir sekere monsters is ook verleng, en kuitplekke van monsters en lokvalle is aangepas om beter by die vloei van die spel te pas.

Verder is die P-Organ-vermoë 'Rising Dodge' verander na 'n verstekvermoë, wat spelers van die begin van die speletjie af groter toeganklikheid bied. Gevegsbalansaanpassings is ook gemaak, insluitend verhoogde skade vir sekere wapens, verbeterde snellertempo's vir houdingonderbrekings, en aanpassings aan aanvalspoed en laaitye vir verskillende wapentipes.

Die Lies of P-gemeenskap het gretig gewag op hierdie opdatering, en die reaksie tot dusver was oorweldigend positief. Spelers kan nou 'n meer verfynde en gebalanseerde spelervaring geniet, terwyl hulle ook eksperimenteer met nuwe kostuumopsies om hul karakters te verpersoonlik.

Vrae:

V: Wanneer is Lies of P vrygestel?

A: Lies of P is op 18 September 2021 vrygestel.

V: Op watter platforms is Lies of P beskikbaar?

A: Lies of P is beskikbaar op PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X en S, PC via Steam en Mac via die Mac App Store.

V: Wat is die spelstyl van Lies of P?

A: Lies of P is 'n sielagtige aksie-RPG wat die klassieke sprokie van Pinocchio in 'n Bloodborne-styl-spelomgewing herverbeeld.

V: Wat is die resensietelling vir Lies of P?

A: IGN het Lies of P 'n telling van 8/10 in hul resensie gegee.

V: Kan ek 'n deurloop vind vir Lies of P?

A: Ja, IGN bied 'n Lies of P-deurloop vir spelers wat leiding benodig tydens hul spelreis.

V: Is daar enige foutoplossings in die 1.3.0.0-opdatering?

A: Ja, die opdatering sluit verskeie foutoplossings in, wat kwessies aanspreek soos karakterskiet in die lug, onbedoelde Perfect Guards, onbewaakbare aanvalle, en meer.

V: Is daar enige verbeterings vir nie-Engelse spelers?

A: Ja, die opdatering bevat opgedateerde vertalings en regstellings vir tikfoute in Engels, Sjinees en Japannese tale.

V: Kan ek uitreik na die UK News Editor vir IGN, Wesley Yin-Poole?

A: Ja, jy kan Wesley kontak by [e-pos beskerm].