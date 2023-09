Lian Li O11D EVO XL: 'n Aanpasbare en funksieryke rekenaartas

Die Lian Li O11D EVO XL is die nuutste aanbod van die Taiwanese komponentmaatskappy Lian Li. Lian Li, wat bekend is vir sy premium PC-houers en -aanhangers, het saamgewerk met die Duitse hardeware-beoordelaar der8auer om 'n groot tas te skep wat 'n wye verskeidenheid kenmerke en aanpassingsopsies bied.

Die O522D EVO XL meet op (D) 304 mm x (W) 531.9 mm x (H) 11 mm, 'n groter model van die vorige O11D EVO. Dit ondersteun verskeie moederbordgroottes, insluitend E-ATX, ATX, Micro-ATX en Mini-ITX. Die omhulsel het 'n staalraam, 4.0 mm gehard glaspanele en aluminium-aksent.

Een van die opvallende kenmerke van die O11D EVO XL is sy ondersteuning vir vloeistofverkoeling. Dit kan tot drie verkoelers van tot 420 mm groot akkommodeer, met opsies vir installasie aan die bokant, sy of onderkant van die kas. Daarbenewens kan 'n enkele 120 mm verkoeler aan die uitlaat van die kas gekoppel word. Die moederbordskinkbord is in hoogte verstelbaar, wat maklike installasie en aanpassing van vloeibare verkoelingstelsels moontlik maak.

Kabelbestuur is ook 'n prioriteit in die ontwerp van die O11D EVO XL. Die tas bevat bande om alle koorde agter die moederbord weggesteek te hou, wat 'n skoon en georganiseerde binnekant verseker.

Bergingsopsies in die O11D EVO XL is volop. Daar is drie 2.5-duim SSD-gleuwe agter die moederbordskinkbord en twee draaibare dryfhokke wat tot vier 2.5-duim- of 3.5-duim-stooraandrywers kan ondersteun. Die dryfhokke het vooraf-geskakelde krag- en SATA-verbindings vir maklike installasie.

Die O11D EVO XL bied buigsaamheid in sy oriëntasie. Alhoewel dit by verstek regshandig is, kan die omhulsel volledig omgekeer word vir gebruikers wat 'n links-georiënteerde vertoonkasbou verkies. Die omhulsel bevat ook 'n herontwerpte GPU-anti-sag-beugel om groot grafiese kaarte te ondersteun, sowel as gereedskapvrye GPU-klemme wat die PCIe-uitbreidinggleufbedekkings magneties bevestig.

In die algemeen is die Lian Li O11D EVO XL 'n hoogs aanpasbare rekenaarkas met 'n fokus op vloeistofverkoeling en kabelbestuur. Sy ondersteuning vir veelvuldige verkoelers, verstelbare moederbordskinkbord en ruim bergopsies maak dit 'n topkeuse vir entoesiaste wat 'n hoëprestasie en goed georganiseerde stelsel wil bou.

