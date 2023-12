LG Smart TV's bied 'n menigte geleenthede vir leer, vermaak en selfversorging

LG Electronics bring 'n reeks nuwe toepassings na sy slim-TV's, wat gebruikers 'n diverse verskeidenheid dienste bied wat aangepas is vir hul individuele voorkeure en belangstellings.

Een noemenswaardige toevoeging tot LG se slim TV-dienste is Udemy, 'n bekende aanlyn leerplatform. Met meer as 200,000 3,000 kursusse beskikbaar in meer as 75 XNUMX vakke en XNUMX tale, bemagtig Udemy gebruikers om hul kennis en vaardighede uit te brei. Die platform se persoonlike aanbevelings, aangedryf deur KI, verseker dat leerders kursusvoorstelle ontvang wat ooreenstem met hul unieke belangstellings en doelwitte.

Die opvoedkundige aanbiedinge op LG-slim-TV's strek ook na kinders. ABCmouse, 'n betroubare digitale leeroplossing vir kinders van 2 tot 8 jaar, bied 'n omvattende kurrikulum wat noodsaaklike akademiese vakke dek. Daarbenewens het LG 'n vennootskap met The Pinkfong Company aangegaan om interaktiewe opvoedkundige inhoud te verskaf met die geliefde karakters Pinkfong en Baby Shark.

Afgesien van leer, poog LG-slim-TV's ook om te vermaak. Gebruikers kan 'n verskeidenheid gemaklike speletjies geniet, insluitend gewilde stem-KI-speletjies van Volley en die heerlike legkaartspeletjie Anipang Match. Hierdie speletjies, saam met LG se Magic Remote en groter skerms, skep 'n meeslepende spelervaring.

LG is ook belê in die bevordering van gebruikers se gesondheid en welstand. Die Alo Moves-toepassing, wat op LG-slim-TV's aangebied word, bied joga-, fiksheids-, bewustheid-, selfversorgings- en voedingsprogramme wat deur kundiges gelei word. Intussen verander Saatchi Art en Daily Art Story enige huis in 'n boeiende kunsgalery deur professioneel saamgestelde kunsversamelings te verskaf. Die visueel verstommende gehalte van LG Smart TV's verbeter die kykervaring en bring kunswerk lewendig.

LG se verbintenis tot innovasie en gerief sal by CES 2024 vertoon word, waar die maatskappy sy nuutste produkte en vooruitgang sal vertoon. Vir opdaterings oor LG se CES-aankondigings, volg die hutsmerk #LGCES2024 op sosiale media.

LG Electronics gaan voort om die slim TV-ervaring te herdefinieer, en bied 'n menigte geleenthede vir leer, vermaak en selfversorging, alles maklik toeganklik op die groot skerm.