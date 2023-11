LG onthul die toekoms van SMART-monitors

LG Electronics revolusioneer die wêreld van monitors met sy nuutste SMART Monitor-reeks. Die 32SR50F- en 27SR50F-modelle bied 'n mengsel van produktiwiteit en vermaak, wat die behoefte aan 'n rekenaarverbinding uitskakel. Met pragtige uitstallings, naatlose verbinding en slim vermoëns, is hierdie monitors ingestel om die manier waarop ons werk en speel te transformeer.

Die LG SMART-monitors het indrukwekkende skerms wat lewendige kleure en skerp kontras lewer. Of jy nou in 'n videokonferensie is, aan dokumente werk of bloot op die web blaai, die hoë kwaliteit beeldkwaliteit en ondersteuning vir HDR10 sal 'n meeslepende kykervaring verseker. Die slanke, randlose ontwerp van die 27-duim-model voeg 'n tikkie elegansie by jou werkspasie.

Maar wat hierdie monitors onderskei, is hul integrasie van LG se webOS 23-platform. WebOS 23, wat as 'n slim spilpunt optree, bied maklike toegang tot stroomtoepassings, gepersonaliseerde sportinhoud en selfs die vermoë om musieksnitlyste op grond van jou voorkeure saam te stel. Vergeet van omskakeling van toestelle – hierdie monitors bring alles wat jy nodig het reg op jou vingers.

Vir diegene wat van die huis af werk, is die LG SMART-monitors toegerus met LG Home Office-sagteware. Hierdie sagteware ondersteun gewilde produktiwiteitsprogramme soos Microsoft 365 en Google Calendar, wat jou in staat stel om moeiteloos oor te skakel tussen werk en persoonlike take. Om inhoud vanaf jou slimtoestelle te deel is ook 'n briesie, danksy AirPlay 2 en Miracast-versoenbaarheid.

Nie beperk tot werk nie, hierdie monitors kan ook as slimhuis-hubs funksioneer. Deur LG se ThinQ Home Hub kan jy jou IoT-versoenbare toestelle, soos yskaste en wasmasjiene, monitor en beheer sonder om jou lessenaar te verlaat. Hierdie integrasie van werk en huislewe verhoog doeltreffendheid en gerief, wat hierdie monitors 'n speletjie-wisselaar maak vir slim lewe.

Die LG SMART-monitors (32SR50F en 27SR50F) sal in verskeie markte wêreldwyd beskikbaar wees, met beskikbaarheid wat in November in die VSA begin. Met 'n prys van $229.99 vir die 32-duim-model en $199.99 vir die 27-duim-model, bied hierdie monitors 'n uitstekende waarde-aanbod vir hul indrukwekkende kenmerke.

Soos Seo Young-jae, Senior vise-president en hoof van die IT-besigheidseenheid van LG Electronics Business Solutions Company, dit gepas stel: "Die LG SMART Monitor-reeks is aangepas om te voldoen aan die individuele voorkeure en spesifieke vereistes van diverse gebruikers." Met hierdie bekendstelling is LG gereed om die SMART Monitor-kategorie na nuwe hoogtes te neem, met meer opwindende innovasies op die horison. Bly ingeskakel!

vrae:

1. Wat is webOS 23?

WebOS 23 is LG se bedryfstelsel wat hul SMART-monitors aandryf. Dit bied naatlose toegang tot stroomtoepassings, gepersonaliseerde inhoud en ander slim kenmerke.

2. Kan ek hierdie monitors aan my slimtoestelle koppel?

Ja, jy kan jou slimtoestelle maklik aan hierdie monitors koppel deur AirPlay 2 en Miracast te gebruik, sodat jy inhoud moeiteloos kan deel.

3. Kan hierdie monitors as slimhuis-hubs dien?

Absoluut! Hierdie monitors dien as slimhuis-hubs, wat jou toelaat om IoT-versoenbare toestelle soos yskaste en wasmasjiene deur LG se ThinQ Home Hub te monitor en te beheer.

Bronne:

- LG SMART Monitor Persverklaring