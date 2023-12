LG stel nuwe speletjiemonitors bekend met Dual-Hz-funksie

LG het sy nuutste reeks speletjiemonitors met OLED-panele net betyds vir die vakansieseisoen bekend gestel. Een van die hoogtepunte van die vyf modelle is die LG UltraGear OLED 32GS95UE, die handelsmerk se eerste monitor met die "Dual-Hz"-funksie, wat gamers verbeterde veelsydigheid bied.

Die 32GS95UE is die eerste speletjiemonitor wat twee resolusie- en verversingstempo-instellings bied met die druk van 'n fisiese knoppie. Spelers kan wissel tussen 'n 4K-resolusie (3,840 2,160 x 240 1080 piksels) by 1,920 Hz en 'n 1,080p-resolusie (480 XNUMX x XNUMX XNUMX piksels) wat tot XNUMX Hz kan bereik.

Hierdie verskil in resolusie is deels te wyte aan die teenwoordigheid van 'n DisplayPort 1.4, wat, anders as die 2.1-weergawe, nie 'n 480 Hz-verversingsfrekwensie in 4K ondersteun nie. Die monitor is ook toegerus met 'n HDMI 2.1-poort, wat 240 Hz in 4K kan ondersteun, maar met standaard dinamiese omvang (SDR) en saamgeperste streaming danksy Display Stream Compression (DSC).

Dit is egter verbasend dat LG nie 'n DisplayPort 2.1 vir hierdie monitor ingesluit het nie, 'n poort wat tans net op die nuutste AMD Radeon-grafiese kaarte gevind word, maar na verwagting ingesluit sal word in die volgende generasie Nvidia RTX 50 GPU's.

LG beveel aan om die 4K / 240 Hz-ervaring te bespreek vir enkelspeler- en narratief-gedrewe speletjies, terwyl die 1080p / 480 Hz-modus die beste geskik is vir mededingende speletjies. By hierdie grootte kan 'n 1080p-resolusie egter nie 'n visueel oortuigende ervaring bied nie, veral vir mededingende spelers wat 24-duim-skerms verkies met doelbewus nouer kykhoeke.

Wat die res van die spesifikasies betref, gaan LG voort om op OLED vir speletjies te wed, met 'n byna onmiddellike grys-tot-grys reaksietyd van 0.3ms, ondersteuning vir VESA DisplayHDR™ True Black 400-sertifisering vir HDR, sowel as Nvidia G -Sync-versoenbare en AMD FreeSync Premium Pro veranderlike verversingstempo-tegnologieë.

LG se aankondiging sluit ook vier ander monitormodelle in: drie ultrawye modelle in 34 en 45 duim, en 'n 27-duim monitor, wat tans die gewildste diagonale grootte is. Die handelsmerk het nog nie inligting verskaf oor die beskikbaarheid en pryse van hierdie monitors nie, maar meer besonderhede sal na verwagting bekend gemaak word by CES, wat op 9 Januarie 2024 in Las Vegas begin.

