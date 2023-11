Nuwe LG SMART-monitors met verbeterde kenmerke vir produktiwiteit en konnektiwiteit

LG Electronics het onlangs sy jongste reeks SMART-monitors vir 2023 bekendgestel. Onder die nuwe vrystellings is die 32SR50F- en 27SR50F-modelle, nou beskikbaar vir aankoop. Hierdie monitors, wat daarop gemik is om produktiwiteit te verbeter en naatlose konneksie te bied, is ontwerp om aan die veranderende behoeftes van afgeleë werk en vermaakstroming te voldoen.

Een noemenswaardige kenmerk van hierdie monitors is hul hoëprestasie IPS-skerms wat HDR 10 ondersteun, wat verbeterde beeldlewendheid en kwaliteit lewer. Of jy nou aan virtuele vergaderings deelneem of bloot op die web blaai, die verbeterde beeldmateriaal wat deur hierdie 1080p-monitors verskaf word, sal jou kykervaring verbeter. Die 27-duim-model, met sy feitlik randlose ontwerp, voeg 'n tikkie slanke en minimalistiese estetika by enige werkspasie.

Die SMART-monitors, wat op LG se webOS 23-platform loop, bied maklike en gerieflike toegang tot verskeie stroomtoepassings en gepersonaliseerde kykaanbevelings deur die webOS Hub. Die Home Board-funksie is besonder interessant, en bied gepersonaliseerde sportprofiele en aanpasbare sportdienskaarte. Sportentoesiaste kan op hoogte bly van hul gunsteling ligas, komende wedstryde en belangrike statistieke. Die monitors sluit ook die LG Mood Music-funksie in, wat as 'n persoonlike DJ optree deur snitlyste te skep gebaseer op die gebruiker se musikale voorkeure.

Vir diegene wat op produktiwiteit gefokus is, is die LG SMART-monitors toegerus met ingeboude LG Home Office-sagteware. Hierdie monitors ondersteun verskeie produktiwiteitsprogramme soos Microsoft 365 en Google Kalender en verbeter werkvloeidoeltreffendheid. Boonop vergemaklik hulle die deel van inhoud vanaf slimtoestelle deur AirPlay 2 en Miracast, wat die behoefte aan direkte rekenaarverbinding uitskakel.

Verder dien hierdie monitors as slimhuis-hubs, versoenbaar met LG se ThinQ Home Hub. Gebruikers kan gerieflik IoT-versoenbare huishoudelike toestelle soos yskaste en wasmasjiene monitor en bestuur deur die ThinQ-toepassing. Hierdie integrasie verander die monitors in sentrale beheerpunte vir 'n gekoppelde huis.

Produk Spesifikasies:

– LG SMART Monitor (32SR50F)

– Grootte/resolusie: 31.5 duim / FHD (1,920 1080 x XNUMX)

– Kleurspektrum: sRGB 99%, NTSC 72%

– HDR: HDR 10

– Herlaaitempo/reaksietyd: 60Hz / 8ms

– Interface: USB Type-C, HDMI (x2), USB 2.0 (x2), Wi-Fi, Bluetooth

– Luidspreker: 5W (x2)

- Slim kenmerk/diens: webOS 23, Microsoft Office, stemassistent (LG ThinQ, Alexa), mobiele uitsaai/spieëling (AirPlay 2 / ScreenShare)

- Toebehore: HDMI / Wit afstandsbediening

– LG SMART Monitor (27SR50F)

– Grootte/resolusie: 27 duim / FHD (1,920 1080 x XNUMX)

– Kleurspektrum: sRGB 99%, NTSC 72%

– HDR: HDR 10

– Herlaaitempo/reaksietyd: 60Hz / 14ms

– Interface: HDMI (x2), USB 2.0 (x2), Wi-Fi, Bluetooth

– Luidspreker: 5W (x2)

- Slim kenmerk/diens: webOS 23, Microsoft Office, stemassistent (LG ThinQ, Alexa), mobiele uitsaai/spieëling (AirPlay 2 / ScreenShare)

- Toebehore: HDMI / Wit afstandsbediening

Die 32SR50F-model is beskikbaar vir aankoop teen $229, terwyl die 27SR50F-model vir slegs $199 verkry kan word. Albei modelle kom met 'n 1 jaar waarborg vir onderdele en arbeid.

Vrae:

V: Wat is die uitstaande kenmerke van die LG SMART-monitors?

A: Die LG SMART-monitors bied hoëprestasie-skerms met HDR 10-ondersteuning, ingeboude LG Home Office-sagteware vir produktiwiteit, vermoë om inhoud te deel, en slimhuis-hubfunksionaliteit.

V: Wat is die pryse vir die 32SR50F- en 27SR50F-modelle?

A: Die 32SR50F kos $229, terwyl die 27SR50F teen $199 beskikbaar is.

V: Word die monitors deur 'n waarborg gerugsteun?

A: Ja, albei modelle kom met 'n 1 jaar waarborg vir onderdele en arbeid.