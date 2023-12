Lexington Charity League soek openbare hulp om gemeenskapsuitreik te onderhou

In 'n poging om sy belangrike gemeenskapsuitreik te handhaaf, het die gewaardeerde Lexington Charity League na die publiek uitgereik vir ondersteuning. Ten spyte van die uitdagings wat deur die voortslepende pandemie gestel word, bly die liga verbind tot sy missie om die kinders van die gemeenskap te help en is hulle vasbeslote om 'n sterk terugkeer in 2024 te maak en 'n stewige finansiële grondslag te vestig.

As gevolg van die ongekende omstandighede rondom die COVID-19-uitbraak, kon die liga, wat sedert 1935 aktief is, sedert 2019 nie sy jaarlikse vlagskipgeleentheid, die Vakansiehuis en Vakansiewinkels, aanbied nie. Die kansellasie van hierdie noodsaaklike fondsinsameling, tesame met met ander aktiwiteite deur die jaar, het 'n aansienlike finansiële terugslag vir die organisasie meegebring.

President Tina Royal het die liga se onwrikbare toewyding beklemtoon om plaaslike kinders by te staan ​​wat andersins sonder noodsaaklike hulpbronne sou gaan. Maatskaplike werkers en skoolberaders maak al jare op die liga staat om aan die basiese behoeftes van die gemeenskap se kinders te voldoen.

Nou, meer as ooit, vra die Lexington Charity League die hulp van vrygewige individue en organisasies om die kontinuïteit van hul uitreikprogramme te verseker. Deur 'n bydrae te maak, kan gemeenskapslede 'n deurslaggewende rol speel om die lewens van kwesbare kinders op te helder. Skenkings sal die liga in staat stel om die nodige ondersteuning te verskaf, insluitend kos, klere, opvoedkundige hulpbronne en gesondheidsorgdienste.

Die liga bly optimisties oor die toekoms en beplan om sterker uit hierdie uitdagende tydperk te kom. Deur saam te trek, kan die gemeenskap die Lexington Charity League help om te floreer, en verseker dat die kinders van Lexington die sorg en ondersteuning ontvang wat hulle verdien. Kom ons vat hande en maak 'n verskil in die lewens van hierdie jong individue, wat die weg baan vir 'n beter toekoms vir almal.