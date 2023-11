Nuwe samewerkende gruwelspel Dodelike maatskappy oortref 100,000 XNUMX spelers

'n Opwindende en ontsagwekkende ervaring wag in die nuutste trefferspeletjie, Lethal Company, terwyl dit die bereiking van 'n merkwaardige mylpaal van meer as 100,000 23 gelyktydige spelers vier. Hierdie samewerkende gruwelspeletjie, wat deur Zeekerss ontwikkel is, maak opslae in die speletjiegemeenskap sedert dit op XNUMX Oktober op Steam Early Access vrygestel is.

Lethal Company neem spelers op 'n ontstellende reis deur verlate mane, waar hulle moet soek na hulpbronne terwyl hulle ondenkbare gruwels in die gesig staar. As 'n gekontrakteerde werker vir die Maatskappy, word spelers getaak om skroot in te samel om korporatiewe winskwotas te bereik. Hulle moet egter altyd op hul hoede wees, aangesien die speletjie se oorsprong as gruweltitel verseker dat gevaar om elke hoek en draai skuil.

Die sukses van Lethal Company kan toegeskryf word aan sy meeslepende spel en gereelde opdaterings. Zeekerss was ywerig om nuwe inhoud te verskaf, wat voortdurend die speletjie se ervaring verbeter met bykomende skares, items en kenmerke. Hierdie verbintenis tot verbetering het aanklank gevind by spelers, wat gelei het tot 'n toename in gewildheid vir die speletjie.

Steam-gebruikers was uitbundig in hul lof vir Lethal Company, soos blyk uit sy "Oorweldigend Positief" -gradering op die platform. Spelers is veral lief vir die spel se boeiende spellus en die gereelde opdaterings wat die ervaring vars en opwindend hou. Met 'n robuuste gemeenskap wat terugvoer en ondersteuning bied, is die potensiaal van Lethal Company onbeperk.

Of jy nou 'n ervare speler of nuut in die spel is, IGN het 'n omvattende gids om jou te help om die verraderlike wêreld van Lethal Company te navigeer. Berei jouself voor vir eindelose opwinding, tintelende oomblikke en 'n onvergeetlike samewerkende gruwelspeletjie-ervaring.

FAQ

1. Kan ek Lethal Company alleen speel?

Ja, Lethal Company kan solo gespeel word, maar dit is ontwerp om 'n samewerkende ervaring te wees.

2. Is Lethal Company beskikbaar op ander platforms as Steam?

Van nou af is Lethal Company slegs op Steam beskikbaar. Daar is geen amptelike aankondigings oor vrystellings op ander platforms nie.

3. Sal daar in die toekoms meer opdaterings wees?

Absoluut! Die ontwikkelaar, Zeekerss, het hul verbintenis uitgespreek om gereeld opdaterings vry te stel om die spel te verbeter en spelerterugvoer in te sluit.

4. Kan ek my karakter pasmaak en in Lethal Company stuur?

Ja, Lethal Company bied paspasmaak- en skeepsversieringsopsies vir spelers om hul in-speletjie-ervaring te verpersoonlik.

Bronne:

– IGN: [URL]