LEGO en Epic Games Samewerking: Verbind rekeninge vir 'n oerknal-aankondiging

LEGO en Epic Games het kragte saamgesnoer om aanhangers van albei franchises 'n opwindende samewerking te gee. In afwagting van die komende Fortnite-geleentheid, The Big Bang, kan LEGO Insiders nou by hul Epic Games-rekeninge aanmeld met hul LEGO-rekeninge. Hierdie integrasie stel spelers in staat om by hul hoof Epic Games-rekeninge aan te meld, terwyl albei rekeninge gelyktydig aan mekaar gekoppel word.

Die amptelike aankondiging vir Fortnite The Big Bang is geskeduleer vir 2 Desember om 2:11 ET/XNUMX:XNUMX PT. LEGO het al aanhangers geterg met 'n blik op die ikoniese Supply Llama in LEGO-vorm, en bespiegelings dui daarop dat gewilde Fortnite-velle binne die speletjie omskep sal word in LEGO-minifiguurvelle.

Hierdie samewerking open nuwe moontlikhede vir aanhangers van beide LEGO en Fortnite. Deur hul rekeninge te koppel, kan LEGO-entoesiaste die Fortnite-heelal op 'n heel nuwe manier ervaar. Net so kan Fortnite-spelers in die wêreld van LEGO duik en hul gunsteling Fortnite-karakters tot lewe bring deur LEGO-minifigure.

Die LEGO- en Epic Games-samewerking wys die wedersydse begeerte om boeiende en meeslepende ervarings vir hul toegewyde aanhangers te skep. Deur die gaping tussen die fisiese en digitale wêrelde te oorbrug, bied hierdie vennootskap 'n opwindende weg vir kreatiewe uitdrukking en storievertelling.

Maak dus gereed, baksteenbouers en Fortnite-kampioene, want die LEGO x Epic Games-samewerking baan die weg vir 'n epiese speletjie-avontuur. Bly ingeskakel vir meer opdaterings, verrassings en 'n werklik plofbare aankondiging op 2 Desember.

Algemene vrae

V: Kan ek my LEGO Insiders-rekening gebruik om by my Epic Games-rekening aan te meld?

A: Ja, met die onlangse samewerking tussen LEGO en Epic Games, het jy nou die opsie om jou LEGO Insiders-rekening te gebruik om by jou Epic Games-rekening aan te meld.

V: Is daar enige voordele daaraan verbonde om my LEGO- en Epic Games-rekeninge te koppel?

A: Die koppeling van jou LEGO- en Epic Games-rekeninge maak voorsiening vir 'n naatlose integrasie tussen beide platforms, wat 'n unieke spelervaring bied wat die wêrelde van LEGO en Fortnite kombineer.

V: Wanneer sal die amptelike aankondiging vir Fortnite The Big Bang plaasvind?

A: Die amptelike aankondiging vir Fortnite The Big Bang is geskeduleer vir 2 Desember om 2:11 ET/XNUMX:XNUMX PT.

V: Wat kan ons verwag van die LEGO- en Epic Games-samewerking?

A: Die samewerking tussen LEGO en Epic Games beloof opwindende nuwe ontwikkelings, insluitend die transformasie van Fortnite-velle in LEGO-minifiguurvelle en innoverende maniere om albei franchises gelyktydig te ervaar.