LEGO x Fortnite Crossover bevestig: 'n nuwe era van kreatiewe spel

LEGO het amptelik op Twitter aangekondig dat die hoogs verwagte LEGO x Fortnite oorkruisgeleentheid inderdaad plaasvind. Alhoewel besonderhede nog skaars is, dui bespiegelings daarop dat spelers die geleentheid sal hê om hulself te verdiep in 'n unieke spelervaring waar hulle LEGO-weergawes van hul gunsteling Fortnite-karakters beheer, kompleet met die vermoë om te myn en handwerk.

Die LEGO x Fortnite-geleentheid, wat op 7 Desember plaasvind, sal een van drie opwindende spelmetodes wees wat volgende maand aan Fortnite bekendgestel word. Maar dit is nie al nie - Eminem-aanhangers sal opgewonde wees om te weet dat die gewilde rapper 'n spesiale verskyning in die speletjie sal maak as deel van 'n regstreekse konsertgeleentheid op 2 Desember.

As dit nie genoeg was om aanhangers aan die gons te kry nie, doen fluisteringe van 'n potensiële Doctor Who x Fortnite-samewerking die rondte. Alhoewel dit nog nie bevestig is nie, word geglo dat hierdie samewerking 'n viering van die ikoniese Britse televisiereeks se 60ste bestaansjaar kan wees, wat vir die eerste keer in November 1963 uitgesaai is. Om die opgewondenheid verder aan te wakker, is 'n driedelige reeks met David Tennant wat sy rol as die Dokter vertolk. word einde November 2023 uitgesaai.

Die LEGO x Fortnite crossover beloof om 'n vars en innoverende kinkel aan die spel te bring, wat die geliefde LEGO-handelsmerk kombineer met die boeiende spel van Fortnite. Spelers kan 'n wêreld verwag waar hul verbeelding lewe kry deur digitale stene, wat eindelose kreatiewe moontlikhede oopmaak.

