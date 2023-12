LEGO Fortnite: 'n Nuwe grens in digitale bou en oorlewing

LEGO Fortnite het amptelik bekendgestel, wat 'n unieke digitale gebou en oorlewingservaring aan aanhangers van die gewilde Battle Royale-speletjie gebring het. Hierdie nuwe speletjie-modus, hoewel geïntegreer binne die Fortnite-lanseerder, bied 'n heeltemal ander spel as die gewone multiplayer-aksie.

Anders as die tradisionele Fortnite, is LEGO Fortnite gefokus op oorlewingswerk. Spelers kan hul eie wêreld óf individueel óf met tot 11 vriende bou. Die speletjie laat spelers toe om as hul gunsteling Fortnite-karakters te speel, soos Brite Bomber, Cuddle Team Leader en Raven, maar in LEGO-styl.

In LEGO Fortnite moet spelers kos en hulpbronne insamel, items handwerk en deelneem aan solo- of samewerkende gevegte teen vyande. Die speletjie bevat ook 'n werktuigkundige vir die bou van skuiling vir verdediging en aanpassing van 'n tuisbasis. Spelers kan dorpenaars werf om materiaal in te samel en hulle te help om die nag te oorleef.

Soortgelyk aan Minecraft, bied LEGO Fortnite die vermoë om huise, vestings en ander opgraderings aan jou tuisbasis te bou. Spelers kan ook wapens en bykomstighede maak om te help in hul gevegte teen verskeie vyande, insluitend klein wesens wat gebruik word om XP te boer en massiewe baasagtige gediertes.

LEGO Fortnite verteenwoordig die hoogtepunt van die LEGO Groep se pogings om 'n meeslepende aanlyn bou-ervaring te skep. Die samewerking met Epic Games het suksesvol bewys, wat gelei het tot 'n speletjie wat spelers in staat stel om hul drome te verwesenlik om hul eie baksteen-geboude wêreld te bou. Hierdie samewerking het egter 'n aansienlike koste van $1 miljard vir die LEGO-groep gekos.

Die nuwe LEGO Fortnite-speletjiemodus is nou beskikbaar op alle groot speletjiesplatforms, insluitend PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC en wolkgebaseerde speletjiestroomdienste. Die beste van alles is dat dit 'n gratis opdatering is, wat spelers maklike toegang gee tot hierdie opwindende nuwe avontuur. Alhoewel LEGO Fortnite-stelle dalk nie in die onmiddellike toekoms beskikbaar sal wees nie, bly die fokus op die ontwikkeling en uitbreiding van digitale speelervarings vir kinders. Die samewerking tussen die LEGO Groep en Epic Games het ten doel om die gaping tussen fisieke en digitale spel te oorbrug, en beide skeppers en handelsmerke te inspireer om hierdie nuwe grens te omhels.