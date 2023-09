League of Legends-spelers is teleurgesteld met Blue Essence Emporium

League of Legends-spelers het gretig die terugkeer van die Blue Essence Emporium verwag, met die hoop op betekenisvolle belonings om hul opgehoopte Blue Essence aan te spandeer. Die implementering van die Emporium het egter baie aanhangers in die steek gelaat deur die gebrekkige inhoud wat aangebied word.

Blue Essence, 'n geldeenheid in League of Legends, is geneig om te versamel sodra spelers al die kampioene ontsluit het. Rune-bladsye, naamveranderings en 'n paar ander klein opsies is beskikbaar vir aankoop met Blue Essence, maar baie spelers vind hulself met 'n oormaat van hierdie geldeenheid en beperkte maniere om dit te gebruik.

Die Blue Essence Emporium was veronderstel om hierdie kwessie aan te spreek deur spelers te voorsien van aanloklike belonings wat met hul opgegaarde Blue Essence gekoop kan word. Alhoewel Riot Games verbeterings beloof het, voel spelers dat die Emporium nie aan verwagtinge voldoen het nie en bied selfs minder opsies as voor sy onderbreking.

Sommige van die teleurstelling spruit uit die afwesigheid van raaiselikoon en wykvelkiste, sowel as beperkte uitgawe chromas. Verder was toegang tot die Emporium self 'n uitdaging vir baie spelers met die bekendstelling daarvan.

Dit is opmerklik dat spelers gehoop het vir meer belonings na aanleiding van die kontroversie rondom die duur "Cosmic Erasure"-vel vir Jhin. Baie jarelange spelers het verlang na bevredigende belonings sonder om bykomende geld te spandeer.

Ten spyte van hierdie frustrasies het spelers meer teleurstelling as woede teenoor Riot Games uitgespreek. Hulle wou eenvoudig 'n manier hê om die geldeenheid wat hulle verdien het deur jare se toewyding aan die spel te gebruik.

Riot Games het nog nie aangekondig of enige veranderinge aan die inhoud beskikbaar in die Blue Essence Emporium aangebring sal word in reaksie op spelerterugvoer nie. Aangesien dit nou twee keer per jaar voorkom, is aanhangers hoopvol dat toekomstige iterasies van die Emporium meer aanloklike opsies vir hul opgehoopte Blue Essence sal bied.

