Waterfront-eiendom in Miami Beach styg in waarde namate luukse huiskonstruksie mark verhoog

'n Asemrowende eiendom aan die waterkant op Miami Beach se gesogte Star Island het 'n aansienlike hupstoot in waarde gekry danksy die bou van 'n naburige luukse huis. Die eiendom word besit deur die voormalige "Real Housewives of Miami"-ster Lea Black, en is tans gelys vir 'n indrukwekkende $37.5 miljoen.

Die noteringsagent Saddy Abaunza Delgado, van ONE Sotheby's International Realty, verduidelik dat om 'n huis van $100 miljoen langsaan te bou net die waarde van Black se eiendom sal verhoog. Die aanloklikheid om so 'n eksklusiewe buurman te hê, sal na verwagting hoëprofielkopers lok wat die aansien en eksklusiwiteit van Star Island verlang.

Black se huis is op 'n erf van 1.07 hektaar geleë en is 'n seldsame vonds op hierdie eksklusiewe eiland. Delgado beklemtoon dat kopers wat daarna streef om op Star Island te woon beperkte opsies het, wat hierdie eiendom selfs meer wenslik maak. Trouens, dit is tans die enigste huis wat op die eiland te koop is.

Die noteringsprys van Black se eiendom het sy skommelinge oor die jare gehad, maar dit is strategies geprys op grond van onlangse vergelykbare verkope in die gebied. 'n Soortgelyke perseel met minder waterfront het onlangs vir $33 miljoen verkoop, terwyl nog 'n verkoop in die omgewing 'n verstommende $67 miljoen bereik het. Hierdie data was instrumenteel in die bepaling van die huidige vraprys.

Die bou van die naburige huis van $100 miljoen het 'n vlak van aanloklikheid en eksklusiwiteit by Black se eiendom gevoeg. Luukse huiskopers wat die uiteindelike waterfront-ervaring soek, gekombineer met die wenslikheid van die Star Island-ligging, sal hierdie aanbieding onweerstaanbaar vind. Soos die konstruksie vorder, word verwag dat die afwagting vir hierdie manjifieke eiendom sy waarde verder sal verhoog in die groeiende Miami Beach-luukse eiendomsmark.