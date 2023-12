Messenger en Facebook verbeter privaatheid en sekuriteit met verstek end-tot-end enkripsie

By

In 'n groot stap om gebruikers privaatheid en sekuriteit te prioritiseer, het Messenger en Facebook die implementering van verstek end-tot-end-enkripsie vir persoonlike boodskappe en oproepe aangekondig. Hierdie nuwe kenmerk verseker dat gesprekke privaat en beskerm bly van die oomblik dat hulle die sender se toestel verlaat tot wanneer hulle die ontvanger bereik. Die bekendstelling van verstek end-tot-end-enkripsie weerspieël die ondernemings se verbintenis om 'n veiliger en veiliger boodskapervaring te bied.

Die besluit om privaat geselsies en oproepe by verstek end-tot-end geënkripteer te maak, was die resultaat van jare se noukeurige ontwikkeling en toetsing. Ingenieurs, kriptograwe, ontwerpers, beleidskenners en produkbestuurders het omvattend saamgewerk om Messenger-kenmerke van die grond af te herbou. Deur die proses het kundiges van verskeie velde, insluitend die akademie, voorspraakgroepe en regerings, waardevolle insigte verskaf om potensiële risiko's aan te spreek en robuuste privaatheidsbeskermingsmaatreëls te skep.

End-tot-end-enkripsie verbeter die sekuriteit van Messenger-kletse aansienlik, om te verseker dat die inhoud ontoeganklik bly vir enigiemand, insluitend Meta, tensy die gebruiker besluit om 'n boodskap aan te meld. Hierdie bykomende laag van beskerming gee gebruikers die vertroue dat hul gesprekke beskerm word teen ongemagtigde toegang.

Benewens die implementering van verstek end-tot-end-enkripsie, stel Messenger en Facebook verskeie nuwe kenmerke bekend om die boodskapervaring te verbeter. Gebruikers het nou die vermoë om boodskappe binne 15 minute nadat hulle gestuur is, te wysig, wat groter beheer oor hul gesprekke bied. Boonop sal boodskappe wat verdwyn outomaties na 24 uur verdwyn, wat die privaatheid van die gebruiker verder beskerm. 'n Nuwe leesbewysbeheerfunksie laat gebruikers toe om te kies of hulle 'n boodskap wil vertoon of nie, wat die druk verlig om onmiddellik te reageer.

Boonop is verbeterings aan foto- en videodeling gemaak, wat dit makliker maak om toegang tot media-inhoud te verkry, beeldkwaliteit te verbeter en nuwe uitlegte en kontroles vir verhoogde interaktiwiteit bekend te stel. Stemboodskappe, een van die boodskapformate wat die vinnigste groei, bied nou afspeelspoed van 1.5x of 2x, die vermoë om voort te gaan van waar die gebruiker opgehou het, en voortgesette terugspeel wanneer jy wegskakel van die klets of die toepassing.

Terwyl die ontplooiing van verstek end-tot-end-enkripsie wêreldwyd 'n geruime tyd sal neem om te voltooi, met meer as 'n miljard Messenger-gebruikers, werk die maatskappye aktief om die beskikbaarheid daarvan aan soveel gebruikers as moontlik te verseker. In die komende maande sal bykomende verbeterings soos HD-media- en lêerdelingverbeterings bekendgestel word.

Deur privaatheid en sekuriteit te prioritiseer, stel Messenger en Facebook 'n nuwe standaard vir boodskapplatforms, wat gebruikers bemagtig om met groter selfvertroue en gemoedsrus te kommunikeer. Hierdie belangrike opdaterings verteenwoordig die mees wesenlike verbeterings aan Messenger sedert sy bekendstelling in 2011, wat sy posisie as 'n vinnige, betroubare en veilige boodskapdiens verstewig.