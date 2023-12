Messenger implementeer verstek end-tot-end enkripsie en stel nuwe boodskapfunksies bekend

In 'n belangrike stap in die rigting van die verbetering van gebruikersprivaatheid, stel Messenger nou standaard end-tot-end-enkripsie vir persoonlike boodskappe en oproepe op sy platform bekend. Hierdie nuwe kenmerk verseker dat die inhoud van gesprekke beskerm bly vanaf die oomblik dat dit die sender se toestel verlaat totdat dit die ontvanger se toestel bereik. Met hierdie enkripsie kan selfs die platformverskaffer, Meta, nie toegang tot die boodskappe kry nie, tensy 'n gebruiker kies om dit aan te meld.

Die implementering van verstek end-tot-end-enkripsie was 'n langtermyndoelwit vir Messenger, en dit het uitgebreide ontwikkeling en toetsing vereis om die doeltreffendheid daarvan te verseker. Ingenieurs, kriptograwe, ontwerpers, beleidskenners en produkbestuurders het ywerig gewerk om die platform se kenmerke van nuuts af te herbou. Benewens hierdie enkripsie-opdatering, het Messenger ook bykomende privaatheid-, veiligheids- en beheerkenmerke bekendgestel. Dit sluit afleweringskontroles in wat gebruikers toelaat om te kies wie hulle kan boodskappe stuur, toepassingslot vir bykomende sekuriteit, en bestaande kenmerke soos verslaggewing, blokkering en boodskapversoeke.

Boonop het Messenger verskeie nuwe kenmerke onthul om die boodskapervaring vir sy gebruikers te verbeter. Eerstens bied die vermoë om boodskappe binne 15 minute na versending te redigeer gebruikers groter beheer oor hul inhoud. Boonop hou verdwynende boodskappe nou vir 24 uur nadat dit gestuur is, wat 'n ekstra laag sekuriteit en gemoedsrus bied. Gebruikers sal ook die nuwe leesbewysbeheer waardeer, wat hulle in staat stel om te besluit of ander kan sien wanneer hulle hul boodskappe gelees het, wat privaatheid bied en die druk om onmiddellik te reageer verminder.

Messenger fokus ook op die verbetering van die foto- en videodeelervaring. Met meer as 1.3 miljard foto's en video's wat daagliks gedeel word, het die platform hierdie mediaformate makliker toeganklik gemaak, beeldkwaliteit opgegradeer en prettige uitlegte bekendgestel. Gebruikers kan nou enige foto of video in 'n versameling antwoord of daarop reageer, wat meer innemende en interaktiewe gesprekke verseker.

Die toevoeging van stemboodskapfunksies is nog 'n beduidende verbetering. Stemboodskappe word vinnig gewild, en Messenger stel gebruikers nou in staat om terugspeelspoed aan te pas, na boodskappe te luister van waar hulle opgehou het, en aanhou luister selfs wanneer hulle weg van die klets of die toepassing navigeer.

Om deursigtigheid te verseker en met kundiges betrokke te raak, het Messenger twee referate gepubliseer wat sy kriptografiese benaderings en metodes uiteensit vir die enkripteer van boodskapgeskiedenis met Secure Storage. Terwyl die wêreldwye ontplooiing van verstek end-tot-end-enkripsie 'n geruime tyd sal neem as gevolg van die platform se groot gebruikersbasis, sal Messenger gebruikers aanspoor om 'n herstelmetode, soos 'n PIN, op te stel om die sekuriteit en toeganklikheid van hul boodskappe oraloor te verseker toestelle.

Met hierdie opdaterings beoog Messenger om 'n vinniger, betroubare en veilige boodskapdiens te verskaf, wat gebruikers met groter privaatheidsbeheer en aangename kommunikasie-ervarings bemagtig.